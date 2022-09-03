Okullar alınacak 405 temizlik işçisi kurayla belirlendi

Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde okullara personel alımı için kura çekimi yapıldı

Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda temizlik görevlisi olarak çalışacak toplam da 405 kişiyi belirlemek üzere, Kozlu İlçesinde kura çekildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda temizlik görevlisi olarak Merkez İlçe 140, Kozlu 22, Kilimli 18, Çaycuma 65, Devrek 17, Gökçebey 15, Kdz. Ereğli 99 ve Alaplı 29 olmak üzere toplam 405 kişiyi belirlemek üzere, Kozlu Belediyesi Nikah Salonu’nda 3 Eylül 2022 Cumartesi günü noter huzurunda kura çekim gerçekleştirildi.

Noter kurasında ise heyecan doruktaydı.

Noter kurasında isimleri çıkanlar büyük sevinç yaşadı.

Zonguldak İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Eryiğit yaptığı açıklamada, "Merkez İlçe 140, Kozlu 22, Kilimli 18, Çaycuma 65, Devrek 17, Gökçebey 15, Kdz. Ereğli 99 ve Alaplı 29 kişi ilimiz Merkez ve ilçelerinde belirlenen okullarda 05.09.2022 ile 20.01.2023 tarihleri arasında 4.5 ay süresince görev yapacaklar" dedi.