Okul müdürü maaşının yarısını deprem bölgesine bağışlayacak

Zonguldak Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Ünal Avcı, depremzedelere destek olmak amacıyla maaşının yarısını Valiliğin hesabına bağışlayacağı duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan okul müdürü Ünal Avcı, gönüllülük esasına bağlı kalarak Zonguldak Valiliği’nin duyurduğu hesaplara destek olmak amacıyla katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Şubat ayı maaşının yarısını deprem bölgesine bağışlayarak katkıda bulunacağını ifade eden Avcı, paylaşımında şöyle dedi:

"Hepimizi derinden sarsan deprem felaketi karşısında eğitim camiasının tüm neferleri elinden gelen katkıyı ilk andan itibaren vermekte. Ülkemizin tamamı hayırda yarışıyor adeta. Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi olarak bizlerde gönüllülük esasına bağlı kalmak kaydı ile Zonguldak Valiliği’mizin duyurmuş olduğu hesaplar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kampanyalarına destek amaçlı okulumuzun tüm paydaşları ile bu çalışmalara canı yürekten elimizden gelen katkıyı sağlamak için çalışıyoruz. Okul müdürü olarak şahsımda şubat ayı maaşımın yarısını Valiliğimizin açmış olduğu yardım hesabına bağışlayarak, karınca kararınca katkıda bulunacağım inşallah. Yangını söndüremesek de yangına su taşıyan karınca misali safımız belli olsun yeter ki. Bir ferdi olmaktan gurur duyduğum Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi’nin “Ülkem varsa bende varım bilinci ile; iyi günde kötü günde birlik ve beraberlik içerisinde hayırda yarışacağına olan inancım tamdır. Mevlam bizlere bir dahası böyle acılar yaşatmasın inşallah."