Okul Müdürü Berber’den Özölçer’e ziyaret

Gaziantep Mustafa Erman Ortaokulu Müdürü Zeki Berber, BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e nezaket ziyaretinde bulundu.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i makamında ziyaret eden Zeki Berber’e eşi Yasemin Berber ve çocukları eşlik etti. Zonguldaklı olduğu bildirilen Berber, Rektör Özölçer’e görevinden dolayı tebrik edip, nazik karşılama için kendilerine teşekkür etti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Rektör Özölçer, söz konusu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Berber ailesine teşekkürlerini iletti.