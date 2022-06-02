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Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi proje okulu oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Çaycuma Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından proje okulu olarak onaylandı.

ZONGULDAK 02.06.2022, 18:27
Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi proje okulu oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Çaycuma Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından proje okulu olarak onaylandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi’nin Bakanlık tarafından proje okulu onaylanmasından mutlu oldukları söyleyerek, "Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e ve desteklerinden ötürü Bakan Yardımcımız Sadri Şensoy’a, Milletvekilimiz ile Kaymakamımız Muharrem Coşgun ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Züleyha Aldoğan’ a, şükranlarımızı sunarız. İlçemize ve bölgemize hayırlı olsun.” dedi.

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