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Öğretmenlerden, öğretmenler gününe özel müzik şöleni

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 24 Kasım 1981 yılından beri kutlanan ‘Öğretmenler Günü’ için kutlama programı düzenlendi.

ZONGULDAK 25.11.2021, 14:01
Öğretmenlerden, öğretmenler gününe özel müzik şöleni

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 24 Kasım 1981 yılından beri kutlanan ‘Öğretmenler Günü’ için kutlama programı düzenlendi.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’nde Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Fen Lisesi öğretmenleri tarafından bir kutlama programı düzenlendi. Programa; Kaymakam Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı vekili Sezai Bilici, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocabey, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ercan Kulak, siyasi partililer, STK temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş şunları söyledi;

“Öğretmenlik mesleğini, öğretmenin toplumdaki yerini ve önemini belirtmek, saygınlığını artırmak, öğretmenler arasında sevgi, saygı ve dayanışma bağlarını kuvvetlendirmek, mesleğe yeni başlayan aday öğretmenlerin mesleğe kabul törenini gerçekleştirmek ve emekli öğretmenleri saygı ile anmak, mesleğini icra ederken çeşitli saldırılara maruz kalarak şehit düşmüş ve dünyadan ahirete göçmüş öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygı ile hatırlamak amacıyla, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün millet mektepleri başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım günü, 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün ilçemizde bulunan 1200 civarında öğretmenimizin hizmetlerine karşılık, saygı ve sevgi ile anıldığı, öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili farkındalığın oluştuğu güzel bir gündür. İnsanoğlu var olduğu günden beri onun eğitimi de en az fiziksel varlığı kadar önemli ve değerli kabul edilmiştir. İnsan, içinde doğup büyüdüğü aile ortamında temel bilgileri aldıktan sonra daha donanımlı hale gelmesi için bir terbiyeciye, eğiticiye, öğreticiye yani öğretmene muhtaçtır. İnsan, ancak öğretmen sayesinde ahlakı, maneviyatı, bilgiyi, araştırmayı, beceriyi ve medeniyeti öğrenebilir. Kültürün ve medeniyetin temelini eğitim öğretim oluşturur ve onun yapıcısı da öğretmendir. Kültür ve medeniyet seviyesini yükseltmiş milletlerin en temel ölçüsü öğretmen ve eğitime verdiği değer ile anlaşılmaktadır. Yarınların daha aydınlık olması ve muasır medeniyetin üstüne çıkma hızımız eğitime ve öğretmene verdiğimiz değer oranında olacaktır. Bunu başarmak için fedakârca çalışan öğretmenlerimize saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim “Oku!” emri ile başlamıştır. Yine “Hiç bilenler ile bilmeyenler bir olur mu?” ayetini bilmeyenimiz nerede ise yok gibidir. İnsanlığın en kıymetli rehberi olan Sevgili Peygamberimizin “İlim Çin’de dahi olsa onu alınız.” “İlim öğrenmek, kadın-erkek her Müslümana farzdır.” Sözleri öğrenmenin ve öğretmenin değerini ifade etmektedir. Bütün bu büyük hakikatlerin insana aktarılması işini üstlenen ideal insandır öğretmen. Bundan dolayıdır ki biz öğretmenler, üzerimizdeki ağır sorumluluğun bilinci ile hareket etmeli, mesleğimizi en güzel şekilde yerine getirmeye gayret etmeliyiz."

Adaylığı kalkan öğretmenler, öğretmen Yadigar Çoban eşliğinde bayraklara el koyarak yemin etti. Kaymakam Muharrem Coşgun emekli öğretmenlere plaket ve hizmet şeref belgesi takdim ederken, aday olan öğretmenler de bayraklara el koyarak yemin etti. ’Öğretmenler Günü’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere de protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi. Kutlama programında ilçede çeşitli okullarda görev yapan müzik öğretmenlerinden oluşan koroda birbirinden seçkin eserler seslendirildi. Yoğun katılımın olduğu program sonrası öğretmenler büyük alkış aldı.

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