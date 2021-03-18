Öğretmenlerden 18 Mart klibi

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anısına Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kızılca ilk ve Ortaokulu Öğretmenleri Çanakkale Türküsünü seslendirip klip çekti.

Kdz. Ereğli Kızılca ilk ve Ortaokulu öğretmenleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıldönümünde kamera karşısına geçerek Çanakkale Türküsünü seslendirdi. Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Okul müdürü Sedat Akdeniz, “Okulumuz müzik öğretmeni Özkan Zeki ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ensar Öğük’ün öncülüğünde gerçekleştirilen anlamlı çalışmada Kızılca İlk ve Ortaokulu öğretmenleri olarak yer almaktan dolayı çok mutluyuz, bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anıyoruz” ifadelerini kullandı.