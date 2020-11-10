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Öğretmenlerden 10 Kasım’a özel Yemen Türküsü

ZONGULDAK’TA ANAOKULU ÖĞRETMENLERİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İRTİHALİNİN 82. YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL YEMEN TÜRKÜSÜNÜ SESLENDİRDİ.

ZONGULDAK 10.11.2020, 09:03
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Öğretmenlerden 10 Kasım’a özel Yemen Türküsü

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak’ta anaokulu öğretmenleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümüne özel Yemen Türküsünü seslendirdi.

Zonguldak Kilimli Anaokulu öğretmenleri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Gününde Atatürk’ün sevdiği şarkılardan ’Yemen Türküsü’nü seslendirdi. Okul Müdürü Sercan Coşkun, öğretmenler Esin Öztürk, Gamze Yılmaz, Oğuzhan Coşkun, Yasin Karlı, Edanur Kaya, Yasemin Güler, Saadet Özgür, Feray Arslan tarafından ilçenin farklı yerlerinde çekimler yapılarak seslendirilen türkü sosyal medyada büyük alkış aldı.

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