Öğretim elemanlarından ikinci patent

Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Öğretim Elemanları ikinci patent aldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurhat Özkalaycı’nın tasarımını yaptığı ve Türk Patent Enstitüsü tarafından incelemeli patent ile tescillenen ‘Azı Dişi İtici’nin laboratuvar testleri tamamlandı. BEÜ Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü tarafından desteklenen proje Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yetmez ve Araştırma Görevlisi Dt. Soner Arusoğlu tarafından başarıyla tamamlandı.

Patentli tasarım ile ilgili konuşan Doç. Dr. Özkalaycı “Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olan “Azı Diş İtici” özellikle çapraşıklığın çözümü ve diş çekimi gerekliliğinin ortadan kaldırılması için tasarlandı. Aparey alternatifleri arasında, laboratuvar süreci gerektirmemesiyle öne çıkıyor. Tedavide hasta konforu ve hazırlık sürecinin kısaltılmasının amaçlandığı aygıt hareketi planlanan diş sayısına göre kuvvetin ayarlanmasına olanak tanıyor” dedi.

BEÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde ikinci tasarımın incelemeli patent ile tescillemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Doç. Dr. Özkalaycı, süreçte desteklerini esirgemeyen başta BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve Dekan Prof. Dr. Emre Bodrumlu olmak üzere katkısını olan herkese teşekkür etti.