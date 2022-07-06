Öğrencilere Orhan Gazi ve Ayasofya anlatıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yaz tatilinde Orhan Gazi’nin Kdz. Ereğli ilçesinde ki tarihi ve Ayasofya Kilisesi iken camiye çevrilen Orhan Gazi Camii anlatıldı.

15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Soner Efe, yaz ayında öğrencilerle Akşam Namazı öncesi buluşarak kentin tarihini öğrenmeleri için etkinlik düzenledi. Tarih Araştırmacısı ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Recep Çetin’den Kdz. Ereğli ilçesinin tarihini anlatmasını isteyen Efe, öğrencilerle birlikte Orhan Gazi Camii’ni gezdi. Tarih Araştırmacısı ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Recep Çetin, Orhan Gazi’nin Kdz. Ereğli tarihinde ki önemi ve ilçede yaptıkları ile ilgili öğrencilere bilgiler verirken, “Burası 408-450 tarihleri arasındaki Roma İmparatoru 2. Theodosius döneminde bir kilise. Orhangazi Camii isminin alması için çalışmalar ve araştırmalar yaptık. Orhan Gazi Padişahımızın Ereğli’de bir hikayesi var. Sultan Orhan Mahallesi, üst mahallemizin adı da Sultan Süleyman Mahallesi. Ereğli 1300’lü yıllarda Orhan Gazi tarafından fethediliyor. Orhan Gazi’nin Ereğli’de bu bölgenin, çok önemli bir değeri olduğunu bilmek zorundayız. Bu eserin adı da, bulduğum bazı belgelerde Orhan Bey camisi olarak geçiyor, 1500’lü yıllarda. Sonraki süreçte onlarca belgede sultan Orhan Camisi olarak geçiyor. Halkımız nedense orta cami diyor ama Osmanlı tarihi boyunca, Türk tarihi boyunca Sultan Orhan camisidir. Selatin Camisi olarak bu caminin adının duyurulmasını isterim. İstanbul’a gittiğimiz zaman Sultan Ahmet Camisi’nde fotoğraf çektiriyoruz. 1600 senesinde yapılan Sultan Ahmet Camisi’nin değerinin anlıyoruz da, neden 1300’lü yıllardan kalma kendi atamızın yadigarı ismini almış camiye sahip çıkmıyoruz” dedi.

İlk kez Orhan Gazi Cami’sine gelen öğrenciler ise bu caminin daha önceden “Ayasofya” ismini taşıyan eski kilise olduğunu bilmediklerini ve Orhan Gazi hakkında çok az şey bildiklerini ifade etti.