Öğrencilere hafızlık belgeleri verildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Kur ’an Kursu’nda öğrenim gören öğrencilere ’Hafızlık Belgesi’ verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yapılan hafızlık tespit sınavında başarılı olup hafızlık belgesi almaya hak kazanan Şehit Ömer Halisdemir Kur ’an Kursu öğrencileri belgelerine kavuştu.

Çaycuma İlçe Müftülüğü tarafından Covid-19 pandemi tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirilen programa Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, kurs yöneticileri, öğretici, öğrenci ve aileler katıldı.

Çaycuma Müftüsü Ermiş, " Öğrencilerimizi, ailelerini ve hafızlarımızın yetişmesinde emeği geçenleri bir kez daha tebrik ediyor, ilim yolunda hafızlarımıza başarılar diliyoruz" dedi.