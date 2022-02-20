Öğrencilere erozyon ve mücadeleyi anlattılar

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ilkokul öğrencilerine Tema vakfı tarafından erozyon ve erozyonla mücadele hakkında eğitim verildi.

Tema Vakfı Çaycuma Temsilcisi Seçkin Ünsal, Tema’nın anlamını ve kuruluş amacını Şehit Hasan Yağlı İlkokulu 3.sınıf öğrencilerine anlatarak bilgilendirme yaptı.

Erozyon, erozyonla mücadele yöntemleri eğitimi sırasında Tema temsilcisi Ünsal, öğrencilere "Çevreye karşı duyarlı olmalıyız. Hep birlikte doğayı, hayvanları, toprağımızı, suyumuzu, havamızı korumalıyız. Her yıl Kıbrıs adası kadar toprağımız erozyonla yok oluyor. Toprak olmazsa yaşamda olmaz. Yiyeceklerimizi topraktan sağlıyoruz. Toprağımız her geçen gün çölleşiyor. Atalarımız bir karış toprak için canlarını feda etmişler. Bizlerde hep birlikte ağaç dikerek çölleşmeyi ve erozyonu önleyebiliriz. Ormanlar bitkilerin, hayvanların evi aynı zamanda bizlerinde oksijen kaynağı lütfen ağaçlara, ormanlara, toprağa, havaya zarar vermeyelim. Geleceğimizi koruyalım" dedi.

Üçüncü sınıf öğretmenleri Zeynep Hasırcı, Bilal Gegecan ve Ali Hasırcı eşliğinde okul bahçesinde, Tema temsilcisi Ünal tarafından erozyon etkinliği yaptırıldı. Etkinlikte erozyonun bitki olan toprakla bitkisiz toprak üzerindeki etkileri öğrencilere uygulamalı olarak gösterildi. Öğrenciler merakla izleyip, sorular sordular. Erozyonu önleme konusunda kendi fikirlerini belirtme imkanları oldu.

Sınıf öğretmeni Zeynep Hasırcı, "Öğrencilerimize küçük yaşta doğa sevgisi ve doğa bilincini kazandırmayı amaçlıyoruz. Doğa sevgisi ile yetişmiş öğrencilerimiz gelecekte çevreyi koruyacaklar" dedi.

Çalışmaya katılan öğrenci ve öğretmenler verdikleri bilgilerden dolayı Tema temsilcisi Seçkin Ünsal’ a teşekkür ettiler.