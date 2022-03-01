Öğrenciler uluslararası projelerini sundular

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Yukarıtaşçılı İlkokulu 3’ncü sınıf öğrencileri; Ekim ayında dahil oldukları ve 8 Avrupa ülkesinin ortağı olduğu uluslararası “Tüketen Dünya, Dönüşen Sanat/Consumer Society, Transforming Art” eTwinning projesini tanıtmak için İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş’ı ziyaret ettiler.

Okul Müdürü Mustafa Aydın ve Sınıf Öğretmenleri Özlem Cankurt rehberliğinde gerçekleşen ziyarette projelerini anlatan minik öğrenciler; bu proje sayesinde birçok ünlü ressamı ve onların eserlerini tanıdıklarını, geri dönüşüm malzemeleriyle tanıdıkları sanatçıların eserlerini yaptıklarını ve ayrıca her ay bir müze atölyesi gerçekleştirdiklerini belirterek yaptıkları çalışmaların fotoğraflardan oluşan proje dosyasını İsmail Baş’a sundular. Bu atölyelerde eğlenerek öğrendiklerini ifade eden öğrenciler; ressam Deniz Sağdıç ile çevrimiçi buluştuklarını, sanatçının sanatından çok etkilendiklerini ve kendilerine ilham kaynağı olduğunu ifade ettiler.

Ayrıca proje kapsamında Sıfır Atık ile ilgili çalışmalar yaptığını belirten Yukarıtaşçılı İlkokulu öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları tohum toplarını doğa ile buluşturması için İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş’a takdim ettiler. Öğrencilerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, bu güzel projede eğlenerek öğrenen öğrencilere, öğretmenleri Özlem Cankurt’a ve okul idaresine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.