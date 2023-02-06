Öğrenciler ücretsiz yemek uygulamasıyla kahvaltı yaptı

Zonguldak’ta 6 Şubat’ta başlayan ücretsiz yemek uygulaması için okul ve kurumlar tüm hazırlıklarını tamamladı. Okul öncesi öğrencileri yemekhanede ilk kahvaltılarını yaptı.

2022-2023 eğitim öğretim döneminin ikinci yarı yılının başladığı 6 Şubat itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirilen ücretsiz yemek uygulamasına ilişkin hazırlıkları tamamlandı. Zonguldak’ta da taşımalı eğitim, pansiyonlu okullar, okul öncesinde beslenme desteği sağlanan ücretsiz yemek hizmetinden yararlanan öğrenci sayısı 18 bin 402’den 31 bin 383’e yükseldi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sosyal politikaları ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması yönünde yaptığı çalışmalar çerçevesinde Zonguldak’ta da 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının ikinci döneminin başladığı 6 Şubat’tan itibaren anaokulu ve anasınıflarında eğitim gören okul öncesi öğrencilerinin tamamına ücretsiz yemek hizmeti verilmeye başlandı.

Prof. Dr. Şehit İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören anasınıfı öğrencileri yemekhanede dua ettikten sonra süt, ceviz, börek, bal, havuz, maydanozdan oluşan kahvaltı menüsünden yedi. Okul müdürü Adnan Karakurluk, "Milli Eğitim Bakanlığımızın okul öncesi ücretsiz yemek uygulaması çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de katkılarıyla bugün anasınıfı öğrencilerimize üç şubemize kahvaltı öğünümüzü verdik. Öğlen de sıcak yemeği vereceğiz. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çok mutlu. Okulumuz ve öğrencilerimiz adına bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" dedi.