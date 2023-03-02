Öğrenciler, kapalı durak istiyor

Zonguldak ‘ın Çaycuma ilçesinde rüzgardan yıkılan durağı kaldıran belediye ekipleri yerine yenisini koymayınca öğrenciler soğukta, yağmurda açıkta kaldı.

İlçenin İstasyon Mahallesi Orta Hisar Caddesi’nde bulunan otobüs durağı geçen sene rüzgarda yıkıldı. Yerine yeni durak konulmayınca öğrenciler yağmurda açıkta kaldı. Yeni eğitim sezonunun başlamasıyla birlikte öğrencilerin yaşadığı sorunlar da ortaya çıkmaya başladı. Veliler yaşanılan problemleri şu şekilde dile getirdi, “Burada durağımız vardı. Rüzgarda yıkıldı. Belediye ekipleri gelip aldı ama yerine yenisi koymadılar. Kaç defa beyaz masayı aradıysak çözüm bulamadık. Malum kış ayındayız. Çocuklarımız okula gidiyor. Yağmurda, karda, rüzgarda açıkta kaldılar. Üşütüp hasta oluyorlar. Üst geçidin altına sığınıyorlar ama kapalı durağa benzemez ki. Hep hasta oluyorlar. Yetkililer bahane bulmak yerine çözüm üretsinler artık. Durak istiyoruz."

Yağmurlu havada otobüs bekleyen öğrenciler, otobüs gelinceye kadar hem soğukta kalıyor hem de yağmurun altında ıslanıyor. Çareyi üst geçidin altına saklanmakta buluyor, yetkililerden en kısa sürede kapalı durak bekliyor.