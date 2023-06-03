Öğrenciler "Çevremiz Geleceğimiz" dediler

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Nuran ve Celal Gülşen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Tpao-OTC açık deniz alt yüklenicisi Subsea7 firmasının sponsorluğunda ve işbirliğinde, Filyos Belediyesinin destekleriyle, Filyos sahilinde çevre temizliği yapıldı.

"Çevremiz Geleceğimiz" sloganıyla yapılan etkinlikte, öğrencilerin ve katılımcıların özverili çabalarıyla, Filyos sahilindeki çöpler toplandı ve doğaya geri dönüşümü mümkün olan atıklar ayrıştırıldı.

Etkinliğe Nuran ve Celal Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri, Subsea7 personel ve mühendisleri katıldı. Etkinlik sonunda subsea7 yetkilileri; katılımcılara sertifika ve öğrencilere de hediyeler verildi.

Nuran ve Celal Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sadık Yaşar etkinliğe katılan gönüllü öğretmen ve öğrencilerle; Subsea7 yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti. Okul Müdürü Yaşar; "Amacımız gençlerimize, doğaya ve çevreye sahip çıkma bilinci kazandırmak, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmaktır. İler ki zamanlarda bu gibi etkinler yapmayı planlıyoruz" dedi.