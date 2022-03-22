Öğrenci ve yurt personeline hijyen eğitimi verildi

Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bir yurtta öğrenci ve personellere hijyen eğitimi verildi.

Kozlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdulkadir Özdemir tarafından verilen eğitimde Bulaşıcı Hastalıklar, Koronavirüs pandemisi ve diğer mikroorganizmaların dikkat edilmediği durumlarda enfeksiyonlara yol açabileceği ve toplu yaşanılan yerlerde salgınlara dönüşebileceğini anlattı.

Özdemir, “Özellikle kapalı ve toplu yaşanılan yerlerde dikkat edilmesi gerekilen hastalıklar ve salgınlara yol açabilecek durumlar konusunda dikkat etmeliyiz. Günümüzde sık görülen Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Mycobacterium tuberculosis gibi solunum yolu hastalıkları, Bel soğukluğu(Gonore), Klamidya, Sfiliz (Frengi) , Hepatitler, HİV/AIDS gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve su ve gıda ile salgınlara yol açabilen hastalıklar” diye konuştu.

Özdemir, özel hijyen gereklilikleri, personel hijyeni, işletme hijyeni, gıda maddelerinin depolama ve muhafazası, gıdaların hazırlanması ve işlenmesi, kantin çalışanlarının uyması gereken hijyen kuralları, gıdalarda bulunması muhtemel tehlikeler, gıdanın bozulması ve bozulma sebepleri, gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenmeleri konularında da uzmanlar tarafından sunum eşliğinde kapsamlı bilgilendirmeler yapıldığını belirtti.