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Öğrenci servisiyle ticari taksi çarpıştı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.
ZONGULDAK 15.01.2023, 18:20
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Olay ilçeye bağlı Atatürk bulvarı üzerinde meydana geldi. Merkez istikametine seyir halinde olan 67 S 8075 plakalı servis ile yine aynı istikamette seyir halinde olan 67 T 5148 plakalı ticari taksi çarpıştı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı.