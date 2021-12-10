Obezite ve Diyabet Merkezinde Psikiyatri Polikliniği hasta kabulüne başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde psikiyatri polikliniği hasta kabulüne başladı.

Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Nuray Atasoy konuya ilişkin açıklamasında, Merkezin hastalarımıza multidisipliner tedavi hizmetlerini amaçladığını ifade ederek, Obezite ve Diyabet hastalarının ruhsal durumunun tedavi uyumunu etkilediğini, Merkezde çalışan deneyimli sağlık ekibinin bu kapsamda hastaların bedenen olduğu gibi ruhen de şifa hallerini sağlamayı hedeflediğini söyledi. Gündelik hayatta karşılaşılan stres etkenleriyle birlikte psikiyatrik hastalıkların tetiklenebileceğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Atasoy, “Hastaların hastalık belirtilerinin farkına geç varmalarıyla hayat kalitelerinde düşüşler yaşamamaları ve de hastalıklarının kronik bir hal almaması için psikiyatri polikliniğe başvurmalarının oldukça önemli. Depresyon, kaygı bozuklukları, panik hastalığı, stresle ilişkili bozukluklar, travmaya bağlı sorunlar, bağımlılıklar, davranış bozuklukları, yeme bozukları (anoreksiye, bulimia ve morbid obezite), şizofreni ve bipolar bozukluğun psikiyatrik İzlem ve tedavi gerektiren temel hastalıklardan biri. Tedavide hem ilaçlar gereken doz ve sürede; hem de psikoterapi yöntemleri kullanılmaktadır. Psikiyatrik hastalıklarda tedavi uyumu, düzenli ilaç kullanımı ve düzenli poliklinik kontrollerin önemi büyük. Bu şekilde hastaların ve hasta yakınlarının hayat kalitesinin ne derecede olumlu yönde etkileneceği hem hastalar hem de hasta yakınlarınca bilinmektedir. Yeme bozukluğu ve diğer tüm psikiyatrik hastalıkları bulunan kişiler, merkezimizin konumundan dolayı ulaşım kolaylığı ile düzenli kontrollerine gelebilir ve gerekli psikiyatrik tedavi hizmeti alabilirler” diye konuştu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu da Psikiyatri Polikliniğinin hasta kabulüne ilişkin açıklamasında, “Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, Batı Karadeniz Bölgesi ve Zonguldak genelinde bölgesel lider konumda eğitim, araştırma faaliyetleri ile sağlık hizmetlerini yürütmekte olduğunun altını çizerek, ulusal boyutta sağlık alanında kamuda bu nitelikteki tek merkezde faaliyetlerin her geçen gün artmakta. Topluma hizmet çerçevesinde Merkez bünyesinde Endokrinoloji polikliniği, Obezite polikliniği, Diyabet Polikliniği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği, Aile Hekimliği Polikliniği, Beslenme Polikliniği, Podoloji Polikliniği hizmetlerine Psikiyatri Polikliniği de eklenerek hizmet çeşitliliği arttı. Gelinen süreçte Merkezimizde Psikiyatri polikliniği faaliyete geçmiştir. Zonguldak merkezinde bu faaliyetleri hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Can’a, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Özcan Pişkin’e ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Nuray Atasoy’a teşekkür ederim” dedi.