Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Nevruz Bayramı büyük coşkuyla kutlandı. Farabi Kampüsü Spor Salonu önünde gerçekleştirilen etkinliklere katılım oldukça yoğundu.

Nevruz Günü kutlamasına Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Haktan Özaçmak, Üniversitemiz Genel Sekreteri Hayri Bulazar, akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı il dışında görevli olması nedeniyle Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel açılış konuşmasını yaptı. Prof. Dr. Büyükgüzel konuşmasında; Nevruz’un Türk Cumhuriyetlerinin yanı sıra, Avrupa ve Balkanların bir çok önemli kültür merkezi ve kentinde, Türkiye’nin her bir yanında ayrı bir çoşku ile kutlandığını belirtti. İnsanlık tarihi boyunca tüm halkların, kendi kültürlerinde baharın gelişini coşkuyla, bir şenlik, bir bayram havasında karşıladıklarını belirterek herkesin bayramını kutladı.

Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar; Nevruz’un, Türk Dünyası’nı ortak kültürel değerlerle birbirlerine bağlayan, örf ve adetlerin uygulanmasına, sergilenmesine ve güçlenmesine vesile olan dostluk, paylaşma, dayanışma bayramı olduğunu ifade eden Uçar, bu kadim geleneği daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla Türkiye’de Nevruz kutlamalarının düzenlendiğini aktararak herkesin bayramını kutladı, düzenlenen program için emeği geçenlere teşekkür etti.

Protokol üyeleri tarafından Nevruz ateşinin yakılmasıyla birlikte bayram coşkusu katlanarak devam etti. Nevruz geleneklerinin olmazsa olmazlarından çekiçle demir dövüldü. Nevruz ateşinin çevresinde halay çeken öğrencilerin yanı sıra geleneksel Nevruz pilavı ikramı, kutlamalarda tam bir şölen havasında kutlandı.