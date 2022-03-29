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Zeytinburnu’nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Nesli tükenmek üzere olan su samurları derede görüntülendi
Türkiye’de nesli tükenmekte olan hayvan kategorisinde olan su samurları Zonguldak’ta derede görüntülendi.
ZONGULDAK 29.03.2022, 12:25
Türkiye’de nesli tükenmekte olan hayvan kategorisinde olan su samurları Zonguldak’ta derede görüntülendi.
Zonguldak’ta Çaydamar Mahallesinde derede Türkiye’de nesli tükenmek üzere olan 3 adet su samuru ortaya çıktı. Derede su samurlarını gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar hemen cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar hem ilgi çekerken hemde beğeni topladı. Meraklı gözler altında takip edilen su samurları bir süre sonra derede gözlerden kayboldu. Öte yandan yetkililerin su samurlarını koruma altına alması bekleniyor.