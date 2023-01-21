Nejdet Tıskaoğlu: "Zonguldak Fenerbahçe’ye kardeş olacak"

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) Genel Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, Zonguldaklı futbolcuların Türk futboluna kazandırılması amacı ile Fenerbahçe yöneticileri bir araya geldi.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Fenerbahçe Spor Kulübü Alt Yapıdan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Özgür Özaktaç ile bir araya gelen Nejdet Tıskaoğlu görüşmelerin çok verimli geçtiğini ifade etti. Tıskaoğlu görüşmenin detayları ile ilgili şu bilgilere yer verdi:

"Fenerbahçe yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin merkezinde her zaman olduğu gibi Zonguldak vardı. Kendilerine Türk Futboluna katkı sağlayabilecek başarılı sporcularımızın olduğunu belirterek, Elcab Kablo Zonguldak Gençlerbirliği ve Fenerbahçe Altyapı Takımı’nın kardeş takım olması konusunda ki temennilerimizi ifade ettik. Talebimizi olumlu karşılayan Özgür Özaktaçtan Altyapı U-12 Takımımızın 24 Ocak tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Tesisleri’nde bir turnuva gerçekleştirerek oyuncularımızın yeteneklerini ve farkındalıklarını gösterebilme imkanı sunabileceklerini ifade etti."

Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Tıskaoğlu, “Fenerbahçe ile kardeş takım olma yolunda bize ilk olumlu adımı atan ve kendi tesislerinde kamp yapma imkanı sunan Fenerbahçe yönetimi ve alt yapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Özaktaç’a ne kadar teşekkür etsem azdır. Futbolcularımız bu birliktelikler sayesinde inşallah Türk futbolunda çok daha iyi yerlerde olacak ve Zonguldak’ın gururu olarak göğsümüzü kabartacaklar dedi.

Görüşme sonrası Tıskaoğlu, Özaktaç’a üzerinde isminin yazılı olduğu Elcab Kablo Zonguldak Gençlerbirliği Spor Kulübünün forması ve Devrek ilçesinin meşhur bastonunu hediye etti.