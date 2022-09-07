MYO yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti

Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdürü ,Doçent Dr. Hatice Burçin Şolt,ilçede bulunan sivil toplum örgütlerini ziyaret etti.

Zonguldak’ın Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doçent Dr. Hatice Burçin Şolt beraberinde Müdür yardımcısı Barış Şahin ile birlikte İlçede bulunan sivil toplum örgütlerinden, Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak’ı ile Esnaf Oda Başkanı Muharrem Gelgeç, Alaplı Kent Konsey üyelerini ziyaret ederek birlikte görüş alış verişinde bulundu.

Her iki ziyaret konuşan Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doçent Dr. Hatice Burçin Şolt, üniversite öğrencilerin kentle kucaklaşmasını istediklerini belirterek, “Kendi kabuğuna çekilmiş bir yönetim sergilemeyeceğiz.En azından benim müdürlüğüm döneminde okulumuzun bu durumda olmasını is temiyoruz"dedi.

Başarıyı yakalamanın yolunun öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü şehir ile kucaklaşmasından geçtiğini kaydeden Şolt, üniversitelerin, istenen gelişmişlik ve başarı düzeyine ulaşmasının Üniversite kampüste kendi kabuğuna çekilmemesinden geçtiğini ifade etti. Şolt, kentin kucaklaşmayla bölgeye önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, yüksekokulun öncelikle şehrin sosyal ve kültürel yapısı ile ekonomisinin canlandırılabileceğini kaydetti. Şolt şunları söyledi:

“Okulumuz yönetimi, kendi kabuğuna çekilmiş, şehir ile irtibatı olmayan bir kurum olmayacak. En azından biz öyle olmasını is temiyoruz. Esnaf ile öğrencilerimiz arasında pozitif ayrımcılık olursa, mesela bir indirim söz konusu olabilir, bir aile olmak önemli. Buda şehrin ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Üniversitenin şehrin sosyal ve kültürel gelişimine de öncülük ve rehberlik etmesini bekliyoruz. Şehir ile kucaklaşamayan üniversitelerin, istenen gelişmişlik ve başarı düzeyine ulaşması oldukça güçtür.”

Karşılıklı görüş alışverişinde geçen görüşmede yapışacak ortak projeler ele alındı ve taraflar birbirlerine destek sözü verdi.

Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak, Alaplı Meslek Yüksek Okulu etkinlik ve uygulamalarına katılım sağladıklarını belirtti. İlçe eğitimine katkı sağlayacak her adımın arkasında olacaklarını belirterek işbirliği içerisinde hareket etmek istediklerini belirtti.