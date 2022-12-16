Muslu-Filyos arasındaki tünel çalışmaları sürüyor

Zonguldak-Filyos arasındaki yol ve tünel yapım çalışmalarında üçüncü etap olan Muslu-Filyos arasındaki çalışmalarda 3 bin 504 metrelik tünel açıldı. Çalışmalar gece ve gündüz sürüyor.

Muslu-Filyos arasındaki tünel çalışmaları gece ve gündüz vardiyalı olarak sürüyor. Proje doğrultusunda 7 sıralı, gidiş ve geliş 14 tüp tüneli açma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar T-6, T-5, T-4 ve T-1 tünellerinde sürüyor. Süren çalışmalar doğrultusunda tünellerin 3 bin 504 metrelik kısmını açıldı. T-4 tünellerinde tünel içi yarım küre nihai beton kaplamaları için çalışmalar sürüyor.

Bölgeyi ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Muammer Avcı, "Şantiyeye çelik kalıplar ulaşmış olup, bir haftaya kadar nihayi beton kaplama işlemine başlanacaktır.

Ayrıca Filyos-Muslu yönünde İlk tünel olan T-1 tünelinin sıyırma ve şev hazırlıkları tamamlanmış olup, tünele giriş için fore kazık işlemleri gerçekleştirilmektedir. 5-6 gün içerisinde tamamlanması beklenen fore kazık işlemlerinden sonra, o yönden de tünel açma işlemine başlanacaktır. Şantiye şefimizle yaptığımız görüşmede tünel içi zemin sertliği konusunda bir sıkıntımız yok, zaman zaman toplamda 26- 27 metreleri bulan tünel açımı gerçekleştirdiklerini ifade ettiler. Tüm emeği geçen kardeşlerimize şahsım, teşkilatlarımız ve halkımız adına teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verdi.