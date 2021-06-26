banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı
Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı
Tarihi Fenerbahçe vapuru için protokol imzalandı
Tarihi Fenerbahçe vapuru için protokol imzalandı
Ali Koç'tan bomba açıklamalar!
Ali Koç'tan bomba açıklamalar!
Abdullah Gül aktif siyasete dönmeyi düşünüyor mu?
Abdullah Gül aktif siyasete dönmeyi düşünüyor mu?

Muslu Belediyespor yeni başkanını seçti

Muslu Belediyespor’un yeni başkanı Suat Recepkethüda seçildi.

ZONGULDAK 26.06.2021, 15:38
Muslu Belediyespor yeni başkanını seçti

Muslu Belediyespor’un yeni başkanı Suat Recepkethüda seçildi.

Zonguldak Süper Amatör liginde mücadele gösteren Muslu Belediyespor’un başkanı Arif Adıyaman sağlık sorunları ile başkanlık görevini bıraktı.

Adıyaman’ın görevi bırakması sonrası tek liste ile seçime giden Muslu Belediyespor’da yeni başkan Suat Recepkethüda seçildi.

Recepkethüda’nın yönetim kurulu listesinde, Erdem Bozkurt, Saim Başoğul,Feyyaz Özdemir ,Akın Özdemir,Gürol Uyar ve Türker Özdemir yer aldı.
banner486
Yorumlar (0)
29°
açık
banner493