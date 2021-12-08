MÜSİAD Başkanı Çınar 104. GİK toplantısını değerlendirdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar, 3-4 Aralık 2021 tarihlerinde MÜSİAD Bursa şubesi ev sahipliğinde düzenlenen 104. Genel İdare Kurulu toplantıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Abdulkadir Çınar Bursa’da gerçekleştirilen 104. GİK toplantılarında otomotiv sektörünün değerlendirildiğini ifade etti. Toplantıda ülke ekonomisine ilişkin konuların görüşüldüğünü dile getiren Çınar şu bilgileri aktardı “Ulusal gündemi ilgilendiren konu başlıklarında panellerin yapıldığı, derneğimizin çalışma ve faaliyetleriyle ilgili Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurullarımızın görüş alışverişlerinde bulunduğu GİK Toplantılarımızın 104.’sü Bursa Şubemizin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Otomotiv Teknolojileri ve Yan Sanayide Yeşil Dönüşüm konusunda uzmanları dinledik. GİK Toplantılarımızın panel oturumu ’Otomotiv Teknolojileri ve Yan Sanayide Yeşil Dönüşüm’ konu başlığında gerçekleştirildi. MÜSİAD Otomotiv ve Ulaşım Araçları Sektör Kurulu Başkanınız Osman Özdemir’in moderatör olduğu panelin 1. Oturumuna, TOGG İcra Kurulu Başkanı Gürcan Karakaş, Renault Mais Eski Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı, Vesiile Paylaşım Ekonomisi Çözümleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aybar, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik ile Uludağ Üni. Mühendislik Fak. Otomotiv Müh. Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İhsan Karamangil katılım sağladı. Panelin ikinci oturumu, MÜSİAD Genel Başkanımız Mahmut Asmalı bey ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan beyin katılımlarıyla gerçekleşti. Genel Başkanımız programda yaptığı konuşmasında, Avrupa yeşil mutabakatı çerçevesinde tüm politikaların iklim değişikliği çerçevesinde yeniden şekilleneceğini ifade ederken, sanayi ihracatımızın büyük bir bölümünü AB Ülkelerine yaptığımız için sürpriz vergilerin çıkabileceği endişesinin iş dünyamızı tedirgin ettiğini vurguladı. Bu yüzden yapılacak eylem planlarında iş dünyasının görüşlerinin de alınmasının önem arz ettiği belirten Genel Başkanımız, MÜSİAD olarak 22 Aralık’ta düzenleyeceğimiz ’Fark Et’ temalı Vizyoner 2021 programında, iklim ile ilgili yapılan çalıştaylarımızın sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağımızı belirtti.”

Asmalı: “Sanayiciler için 2022 yılı da güzel geçecek”

Toplantıda Genel Başkan Mahmut Asmalı’nın ulusal ekonomide yaşanan gelişmeler ile genel merkez çalışmaları hakkında bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunduğunu aktaran Çınar sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Pandemiye ve kurda yaşanan hareketliliğe rağmen ülkemizin 3. Çeyrekte iyi bir büyüme rakamı elde ettiğini, son beş çeyrekte üst üste büyüyen bir ekonomi haline geldiğimizin altını çizen genel başkanımız, ülkemiz ekonomisinin betonla, inşaatla değil ihracatla büyüyebileceğinin ispatlanması sebebiyle bu durumun gelişmekte olan bizim gibi ülkeler için önemli olduğunu vurguladı. 2021 yılının ekonomilerin sınandığı ve ülkelerin pandemiyle mücadeleleri hususunda ciddi göstergeler içeren bir yıl olduğunu de söyleyen genel başkanımız, ihracatın da etkisiyle 2021 yılının sanayiciler için güzel geçtiğini, 2022 yılında da aynı durumun devam edeceğine dair güçlü işaretler olduğunu, yıl içerisinde ki turizm gelirleriyle birlikte bu durumun ülkemizde ki cari açığın azaltılıp dengelenebileceği bir dönem olabileceğini söyledi. Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen ekonomik hadiselerin alım gücüne ciddi anlamda olumsuz etkileri olduğunu yakınen takip ettiğimizi, bu yüzden başta asgari ücret olmak üzere çalışan iş gücünün maaşlarında yapılacak iyileştirmelerin elzem olduğunu da sözlerinde dile getiren Genel Başkanımız, çalışanlarla ilgili işverenlerin üzerinde olan vergi yükünün azaltılmasının hem iş dünyası hem de çalışanlar için karşılıklı kazanım olacağını, bu yüzden devletimizden destek beklediğimizi de dile getirdi.”

Dernek çalışmaları değerlendirildi

Başkanlar Toplantılarında dernek çalışmaları hakkında görüş alışverişlerinde bulunulduğunu ifade eden Başkan Çınar, sonrasında ayrı ayrı salonlarda başkanlar toplantısı, teşkilatlanma ve üye ilişkileri, sektör kurulları ve iş geliştirme, Genç MÜSİAD 1. Bölge Başkanları ile MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı toplantılarının MÜSİAD Kdz. Ereğli şubesi temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştiğini belirtti.

Başkan Çınar, 104. GİK toplantıları ve toplantılarda alınan kararların, iş dünyası ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederken, organizasyonun düzenlenmesi ve icrasında emeği geçen başta genel başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle, Bursa Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, şube ve gençlik kurulu üyeleri ile profesyonel kadroya başarıyla geçen organizasyondan dolayı kutladı.

GİK Toplantısına 10 kişilik heyetle katılım Sağlandı

GİK Toplantısına ülke genelinden yaklaşık 900 kişiye yakın iş insanı katılım sağlarken, Karadeniz Ereğli Şubesinden ise Başkan Abdulkadir Çınar ile birlikte Başkan Yardımcılarından Turay Halı Fevzi Turan, Yönetim Kurulu Üyesi Sesliler Kuyumculuk Yavuz Sesli, 4. Dönem Şube Başkanı Özerler A.Ş. Faruk Yazıcı ile Gençlik Kurulu Başkanı BD Mühendislik Baran Demirçin ve firma ortaklarından oluşan toplam 10 kişilik bir heyet programa iştirak etti.