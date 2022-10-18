Muhtarlardan Vali Tutulmaz’a ziyaret

Karadeniz Bölgesi Muhtarlar Federasyonu ve Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas ve Muhtarlar 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret öncesinde Başkan Nas ve Muhtarlar Vali Tutulmaz’a günün anısına çiçek takdim etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Vali Mustafa Tutulmaz, “Öncelikle muhtarlar gününü kutluyoruz. Aslında günleri yarın ancak program dolayısıyla bugün ziyaret ettiler bizleri. Bölgemizin ülkemizin acısını, madenci kardeşlerimizin acısını yüreğinde hissettik. Allah bir daha yaşatmasın. Bunun yanında bir muhtarımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Tüm muhtar camiamızın başı sağ olsun. Muhtarlık en eski müesseselerden birisi. Bir taraftan vatandaşın bir taraftan devletin temsilcisi. Bu gayretlerinden dolayı hepsine teşekkür ederiz. Bu zor görev ancak fedakarlıkla yerine getirilecek bir görev. Çalışmalarında başarılar diliyor, teşekkür ediyorum” dedi.

Birlik beraberlik mesajlarının verildiği ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.