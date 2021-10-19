Muhtarlar Günü’nde birliktelik mesajları verildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçe protokolü, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Yemekte konuşan Kaymakam Mehmet Yapıcı, muhtarların birlikteliğini sevdiğini ve kısa sürede tüm köyleri gezeceğini söyledi.

19 Ekim Muhtarlar Günü’nde, Kdz. Ereğli protokolü, Kaymakamlığın ev sahipliğinde Öğretmenevi’nde düzenlenen öğle yemeğinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Mehmet Yapıcı, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Jandarma Komutanı Berkay Osan, daire amirleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, dernek yönetimi ile köy ve mahalle muhtarlarının katıldığı yemekte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Kaymakam Mehmet Yapıcı, Ereğli’deki görevinin birinci ayında 30 köyü gezdiğini ve muhtarların birlikteliğini sevdiğini belirterek şunları söyledi:

“Bugün muhtarlarımızla beraber olmaktan mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Yaklaşık bir aydır buradayım, beraber çalışıyoruz. 30 köy gezdim, bütün köyleri en kısa sürede gezeceğim. Beraber çalışacağız. Bilmeniz gereken bir tek şey var; o da biz sizi seviyoruz. Sizinle bir aileyiz. Asla bir bürokratik uygulama olmayacak, randevusuz her zaman kapımız sizlere açık. Biz bir çarkın dişleriyiz. Birlik ve beraberliğinizi çok sevdim. Köyleri çok sevdim. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız, gününüzü kutluyorum.”

Başkan Posbıyık: Kdz. Ereğli Belediyesi’nde bürokrasiyi kaldırdık

Belediye Başkanı Halil Posbıyık yaptığı konuşmada muhtarlara önemli mesajlar verdi. ‘Siyasi çekişmelerin Ereğli’ye hizmetin önüne geçmesine birlikte izin vermeyelim’ diyen Posbıyık, şunları söyledi:

“Kdz. Ereğli Belediyesi olarak 31 mahalle muhtarımız başta olmak üzere 3 belde, 7 bölgedeki 137 muhtarımızla halkımıza hizmet götürmek için işbirliği modeli oluşturuyor, kentimizin sorunlarını birlikte aşıyoruz. Muhtarların taleplerini hiçbir bürokratik engelle karşılaşmadan Belediyemize ulaştırabilmesi ve çözüm yollarını birlikte bulmak konusunda gayret ediyoruz. Benim bekli de uzun yıllar belediye başkanlığı yapmamdaki önemli etkenlerden biri, muhtarlarla işbirliği yapmamdır. Bütün muhtarlarımıza Kaymakamımızın huzurunda şükranlarımı, teşekkürlerimi arz ediyorum. Bizde bürokrasi yok. Daha önce denenmiş usullerin hepsini terk ettik. Ekibime, direkt olarak başkan yardımcılarına, müdürlere aynı zamanda mühendislere muhtarlardan gelen her türlü talebi sizin yapma kabiliyetiniz içerisinde yapacaksınız talimatı verdim.”

“16 köye su veriyoruz, Kemer bölgesine arıtma tesisi kuracağız”

Pandemide büyük zararlar çekildiğini ifade eden Posbıyık, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Ekonomik yönden nasıl vatandaşlarımızın durumu bozulduysa belediyelerde de durum bozuldu. Ona rağmen Türkiye’nin en iyi belediyelerinden biriyiz. Ne devlete vergi borcumuz var, ne SSK borcumuz var. İşçimizin, çalışanımızın ücretlerini zamanında ödüyoruz. Nakit paramız da var. Bizim son zamanlarda yaptığımız işlerden bir tanesi gelen talepler doğrultusunda 16 köye Arıtma Tesisi’nin musluklarını açtık. Kaymakamımızla yaptığımız protokol çerçevesinde 16 köye Arıtma Tesisi’nden su veriyoruz. Şu anda şebekeler yapılıyor. Abdi, Bakırlık, Çayırlı, Danişmentli, Dedeler, Esenler, Gebe, Halaşlı, Işıklı, İmranlar, Osmanlar, Pembeciler, Ruşenler, Yunuslu, Zindancılar ve Aydınlar Köyü’ne su veriyoruz. Ereğli’mize, muhtarlarımıza hayırlı olsun. Aynı zamanda suyumuzun daha kaliteli olması için Arıtma Tesisi’ne ozon tesisi yapmak için DSİ’ye müracaat ettik. Biliyorsunuz kuraklık olduğunda, barajda su çöktüğünde koku oluyor, renk değişiyor. DSİ kabul etti, 10 milyon 750 bin TL ile müteahhide verildi, şu anda kazı çalışmaları başladı. Ozon tesisi devreye girdiği zaman hem şehre hem de köylerimize daha kaliteli su vermiş olacağız. Benim bütün amacım, Ereğli Kaymakamımızın önderliğinde, muhtarlarımızla birlikte bütün siyasi partiler dahil olmak üzere, sivil toplum örgütleriyle birlikte el ele tutuşup Ereğli’ye birlikte hizmet edelim. Siyaseti, politikayı bir kenara bırakalım. Bunu tüm samimiyetimle belli bir yaşa gelmiş insan olarak söylüyorum, ne çektiysek çekişmelerden çekiyoruz. Onun için birlik beraberlik içerisinde, bütün siyasi partilerle bir arada olmak suretiyle Kaymakamımızın önderliğinde çok daha faydalı işler yapacağımıza, Ereğli’nin eksikliklerinin giderileceğine bütün kalbimle inanıyorum. Siyasi çekişmelerin Ereğli’ye hizmetin önüne geçmesine birlikte izin vermeyelim.”

Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç da kent protokolüne, katılımları ve destekleri için teşekkür etti.