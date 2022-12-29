Muhtarlar aynı karede, “hizmet için yemin ettik”

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Selim Alan ve 19 mahalle muhtarının bilboardlara asılan fotoğrafları ilgi görüyor. 19 mahalle muhtarının yer aldığı fotoğrafla Zonguldak’a hizmet vurgusu yapıldı.

“Yeni Zonguldak’ta hizmet var”, “Belediyecilik ekip işi, gönül işi. 19 mahalle muhtarımızla mutlu yıllar Zonguldak” ifadeleri yer aldı. Çınartepe Mahalle Muhtarı Okan Girgin hizmet için yemin ettiklerine vurgu yaparak, “Belediye Başkanımız Dr. Selim Alan’a teşekkür ediyoruz. Belediyecilik ekip işidir. Biz de muhtarlar olarak sorunlarımızın çözümü noktasında başkanımızla istişareler yaparak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşımızın konforu ve huzuru bizim için değerlidir. Bu bağlamda hizmet için varız. Çünkü bu şehre hizmet için yemin ettik. Biz bir aileyiz” ifadelerine yer verdi.