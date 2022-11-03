Müftülük binasında deprem tatbikatı

İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile Zonguldak’ta İl Müftülüğü binasında "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile 81 ilde eş zamanlı olarak "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Tatbikat doğrultusunda Zonguldak’ta da İl Müftülük binası boşaltıldı.

Gerçeği aratmayacak şekilde yapılan tatbikatta afad ve jandarma ekipleri müftülük çalışanlarını ve kuran kurslarında eğitim gören çocukları çök kapan tutun yöntemiyle güvenli şekilde binadan tahliye etti.

Sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri bölgede hazır bulundu.

Öte yandan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri de tatbikatı yakından takip etti.

AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör; “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da katılımıyla bugün ülke genelinde müftülük binaları ve kuran kurslarında deprem anı ve tahliye tatbikatı var. Deprem anında çocuklarımız çök, kapan ve tutun yapacaklar. Ardından tahliyelerini gerçekleştireceğiz. Tahliyeler gerçekleştikten sonra sağlık ekiplerimiz ve psikodestek ekiplerimiz onlara destek verecek. Ardından jandarma binada kalan varmı diye binayı kontrol edecek. Daha sonra çevre müdürlüğümüz binanın güvenli olup olmadığını, herhangi bir hasar var mı onu kontrol edecek. İtfaiyemizi de hazır bekletiyoruz, yaşanabilecek bir yangın anında müdahale edilecek” dedi.