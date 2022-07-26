MTAL Lisesi/nden “Haydi Hep Birlikte Ülkemiz İçin Üretelim” çağrısı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Nebioğlu beldesinde bulunan Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Tarım alanı proje bölümü mesleki eğitimi ile gençlere sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazandırarak, nitelikli meslek elemanları olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor. Alan altında; sebze meyve yetiştiriciliği, tarım aletleri ve makine kullanımından tarla bitkileri yetiştiriciliği, süs bitkileri ve peyzaja yönelik birçok ders bulunuyor.

MTAL’de Tarım alanında öğrenim gören öğrenciler 9. sınıfta Türkiye genelindeki diğer liselerle aynı ders müfredatına uyan, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik gibi dersleri görüyor. 10. sınıfa geçtiklerinde ise genel tarım, bitki yetiştirme ve tarımsal faaliyetlerin odağa alındığı dersler veriliyor. 11 ve 12. sınıflarda teknik bilgileri almaya başlıyorlar. Bu teknik bilgilerle Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Süs Bitkileri, Peyzaj, Tarım Alet ve Makineleri olmak üzere 5 farklı dalda eğitim-öğretim yapılıyor.

Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Teknolojileri Proje Bölümünü tercih edip yerleşen ve okula kayıt yaptıran tüm öğrencilere Okul Aile Birliği tarafından aylık 300 TL burs verilmesi kararlaştırıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, öğrencilere şu şekilde çağrıda bulundu:

"Tarım alanında faaliyet gösteren okullarımızın, nitelikli eğitimleri ile tarım sektörü ve sektörde bulunan kişilerin sosyoekonomik seviyeleri yükseltilerek, sürdürülebilir ve korunan tarım alanları varlığı ile ülke ekonomisine katkı sağlayacaklardır. Gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve huzurlu bir gelecek bırakabilmek, mevcut tarımsal alanlarımızın korunması ve üretimin, ülke nüfusuna yetecek seviyede tutulması için Tarım Liseleri aracılığı ile eğitimli tarım elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. O nedenle Tarım Alanı Proje Bölümlerimizi tercih ederek ’Haydi Hep Birlikte Ülkemiz İçin Üretelim’ diyoruz."