MTA TİS görüşmelerinin üçüncü oturumu yapıldı

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında sürdürülen 19’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 3’üncü oturumu Ankara’da gerçekleştirildi.

MTA 19’uncu Dönem TİS üçüncü oturumuna; GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, MTA Personel Daire Başkanı Reşat Alan, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS MTA Şube Şube Başkanı Tarkan Bor, Şube Sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, Şube Mali Sekreteri Tuncay Aksoy, Şube Teşkilat Sekreteri Metin Alican, TÜHİS Toplu İş Sözleşmeleri Uzmanları, MTA TİS Komisyonu Üyeleri ile GMİS TİS Komisyonu Üyeleri katıldı.

Üçüncü oturumda yapılan görüşmelerde 15 madde kabul edilirken, ilk iki oturumunda kabul edilen 49 madde ile kabul edilen toplam madde sayısı 64 oldu.

Çalışan işçileri ilgilendiren ve 2021 ile 2022 yıllarını kapsayacak 19’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi taslağı 79 asıl, 3 geçici, 2 ek maddeden oluşuyor.