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Motosiklet kazası: 1 yaralı
ZONGULDAK'IN EREĞLİ İLÇESİNE BAĞLI GÜLÜÇ BELDESİ'NDE MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.
ZONGULDAK 08.09.2020, 16:34
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Ereğli’ye bağlı Gülüç Beldesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülüç kavşağında meydana gelen motosiklet kazasında Çağrı Yemenici (25) isimli genç yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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