Mollabey yolunda çalışmalar sürüyor

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Mollabey yolunda altyapı ve yol genişletme çalışmalarını tamamlandığını bildirdi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Aydın, Mollabey yolunda devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. 1 Belde ve 35 köye ulaşımı sağlayan yolun altyapı ve yol genişletme çalışmalarının tamamlandığını kaldırım çalışmalarının devam ettiğini belirten Tekin, “Belediye fen işleri ekiplerimiz pandemi kuralarına uygun ve ön görülen plan ve program doğrultusunda mahallerimizde hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Yine hijyen ekiplerimiz halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Yine bir ekibimiz ise, 1 Belde 35 köye ulaşımı sağlanan Mollabey yolunda çalışmalarını devam ediyor. Burada öncelikle altyapı sorunu vardı sorunu çözdükten den sonra dar olan yolu genişleterek trafiğin akışını daha rahat hale getirdik. Yolda beton kaplama çalışmaları tamamlanmak üzere bir yanda kaldırım ve orta refüj çalışmalarına başladık. İnşallah en kısa sürede bu çalışmaları tamamlayarak yolu halkımızın hizmetine açmak istiyoruz. Kentimizin hayat standartlarını üst seviyeye çıkararak vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapmayı elimizden geldiğince sürdürüyoruz” dedi.