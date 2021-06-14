"Minikologlarla Doğanın Dili" e-twinning projesini uyguladılar

Zonguldak Merkez Anaokulu Arılar sınıfı "Minikologlarla Doğanın Dili" e-twinning uygulamasını gerçekleştirdi.

Doğayı , çevreyi, canlıların önemini anlayan, değer veren, duyarlı davranışlar sergileyen, doğru ve yaşantısal eğitimlerle iyi alışkanlıklar kazanıp doğadaki ritme ve döngüye ait bilgi ve deneyimler ile doğaya yönelik zeka gelişimini arttırmayı amaçlayan; çocukların hem geleceklerini hem de örnek davranışlar sergileyerek bulunduğu çevreyi teşvik etmesi ve böylece çevresel sorumluluklarının farkında olan bir topluma dönüştürmeyi amaçlayan "Minikologlarla Doğanın Dili" e-twinning projesi Merkez Anaokulu Arılar sınıfı tarafından uygulandı.

Proje kapsamında çocuklar tarafından ağaç kostümü hazırlanıp drama çalışması, geri dönüşüm konusu detaylı incelenip bu konuda çöp poşeti, rafya, kullanılan cd, kullanılmış fon kartonu gibi materyaller ile çocuklar kendi tasarladıkları kostümleri hazırladı. Minikler, kendi bitkilerinin bakımlarını üstlenme böylece doğayı okulda da yaşama, atık malzemelerden okulun bahçesine kedi evi hazırlayıp yanına da mama ve su ile sokak hayvanlarının yanında oldu.