Minikler ZBEÜ Fen Fakültesi’ni gezdi

Anaokulu öğrencileri ‘Bilim ve Teknoloji Haftası’ kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesini ziyaret etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hacı Mevlüt ve Hacı Sabahat Hamzaoğlu Anaokulu, Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında dün Fen Fakültesini ziyaret etti. Anaokulu Birim Sorumlusu Öğretim Görevlisi Yasemin Cengiz Demir’in koordinasyonunda 27 minik öğrenciye Fen Fakültesi gezdirildi. Çocukları Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Demir, Dr. Öğretim Üyesi Seval Çapanlar ve Dr. Öğretim Üyesi Faruk Çolak karşıladı. Çocukların bilim ve teknolojiye ilgi duymalarını sağlamak amacıyla düzenlenen gezide önce Biyoloji müzesini gezen minikler, müzede bulunan çeşitli canlı kalıntılarını büyük bir merakla inceledi. Ardından öğretim üyelerinin kontrolünde deney yapmak üzere Kimya laboratuvarına giden minikler, yaşlarına uygun şekilde, koruyucu önlemler alınarak, mikroskop ve çeşitli aletlerle deney yapmanın tadını çıkardı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.