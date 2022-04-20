Minikler trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik olarak trafik güvenliği ile ilgili farkındalık oluşturu7lması amacıyla eğitimler verildi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik denetimlerinin yanında çocukların eğitimi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda trafik güvenliği ile ilgili olarak çocukların bilgilendirilmesi ve farkındalığın oluşturulması amacıyla sürdürülen “Trafik Dedektifleri Projesi” dahilinde Mart ayı boyunca ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik olarak farklı okullarda toplam 576 öğrenciye eğitimlerin verildi. Bu eğitimlerin aynı şekilde devam edeceği, ayrıca okullarda gerçekleştirilen teorik eğitimlerin yanı sıra çocukların öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak pekiştirmeleri için Polis Lokali bünyesindeki trafik parkında akülü arabalarla eğitimler gerçekleştirileceği öğrenildi. Bunun ilk örneği olarak da bugün Cemile Tatoğlu Anaokulu öğrencilerinden 8 çocuğa İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü’nün de katılımıyla uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

İlk olarak parkuru dolaşan çocuklar trafik polislerinin tanıttığı tabela ve işaretlerin anlamlarını öğrendiler. Daha sonra bir kısmı yaya, bir kısmı sürücü olarak iki grup halinde çalışma yapıldı. Eğlenceli bir havada geçen eğitim sonunda çocuklara kek ve meyve suyu ikram edilerek trafikte karşılaştıkları ihlallerde büyüklerini uyarmaları için kırmızı düdük dağıtıldı. Eğitimin tamamlanmasıyla çocuklar mutlu bir şekilde tekrar okullarına döndü.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, trafik güvenliği için sadece denetimle yetinmeyip eğitim faaliyetlerine de önem verdiklerini, özellikle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu alanda da bilgi sahibi olmaları için okullarda eğitim çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Hava şartlarının iyileşmesiyle birlikte başlatılan uygulamalı eğitimlerin de eğitim ve öğretim sezonu sonuna kadar okullarla koordineli bir şekilde sürdürüleceğini belirten Ünlü, yaz sezonunda da mahallelerden katılımlarla benzer etkinlikler yapmayı planladıklarını söyledi.