Minik öğrenciler TEMA rozetlerini ve kartlarını aldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Şehit Hasan Yağlı İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri yaptıkları etkinlikle TEMA gönüllüsü rozet ve üyelik kartlarını Çaycuma İlçe TEMA temsilcisi Seçkin Ünsal’ın elinden aldı.

İlçe temsilcisi Seçkin Ünsal yaptığı konuşmada TEMA Vakfı’nın kuruluş amaçlarını, küçük yaşta öğrencilere doğa sevgisi ve doğa bilincinin verilmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Velilere etkinliğe katılıp öğrencilerinin yanında oldukları için teşekkür etti. TEMA Vakfı çalışmalarına verdikleri destekten dolayı Okul Müdürü Ali Gedikoğlu, üçüncü sınıf öğretmenleri Zeynep Hasırcı, Ali Hasırcı ve Bilal Gegecan ‘a teşekkür belgesi verdi.

Okul Müdürü Ali Gedikoğlu yaptığı konuşmada bu ‘’Dünya hepimizin doğamızı birlikte koruyup geliştirebiliriz. Öğrencilerimizin küçük yaşta bu tür etkinliklerle bu bilinci kazanması, velilerimizin de okulumuza ve öğrencilerimize destek vermesi bizi çok mutlu ediyor . Hazırladıkları program için öğrencilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrenciler hazırladıkları şiir, konuşma, gösterileri ve şarkıları ailelerine sundu. Etkinliğe çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Program sonu hatıra fotoğrafı çekildi.