Minik öğrenciler, Başkan Başol’a projelerini sundu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Sinitli İlkokulu 3/B öğrencileri proje kapsamında hazırlanan hurmaları Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol’a takdim etti.

Ormanlı Beldesinde eğitim faaliyetinde bulunan Sinitli İlkokulu 3/B öğrencileri, eTwinning projesi kapsamında "Kuru Cennet Hurmaları" hazırladı. Okul Müdürü Şenol Karaarslan ve Sınıf Öğretmeni Hilal Durmaz Uzunoğlu ile birlikte öğrenciler projelerini tanıtmak için Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol’u ziyaret etti. “Green Products for Green Europe” projesi için tamamen doğal, katkı maddesi içermeyen "Kuru Cennet Hurmaları" hazırlayan öğrenciler; etiketleri, paketlemesi, karekoduna kadar bir ürün oluşturma sürecinin her aşamasını kendilerinin aktif olarak yaptıklarını anlattılar. Hazırlanan bu paketlerden Başkan Başol’a da takdim edildi. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Başol da öğrencilere çikolata ikramında bulunarak, projelerini dinledi ve öğrencilere başarılar diledi.