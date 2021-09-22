Minik arkeologlar Ekim ayında kazı yapacak

Kdz. Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi’nin Ekim ayı atölye programı belli oldu. Küçük arkeologlar, Akheron vadisinde kazı çalışmalarına katılacak.

Ekim ayında Kdz. Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi’nin atölye programı ilginç konulardan oluşuyor. İlk atölye çalışması “Çocuklar için yoga ve dans” olacak. İkinci atölyenin konusu, “Minik arkeologlar kazı yapıyor.” Bu çalışma sırasında çocuklar hem Oyuncak Evi’nde hem de Akheron Vadisi’nde etkinlikler yapacak, ardından Ereğli Müzesi’ne de gidecek. Diğer bir atölye konusu, “Yazarlıkla tanışıyorum” olacak. Ekim ayının son atölyesinde de çevre ve su duyarlılığı konusu ele alınacak. 4-6 yaş arasındaki minikler oyunlarla ve hikayelerle su konusundaki atölye çalışmasına katılacaklar. Sonunda da birer “Su Bekçisi” olacaklar.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından Oyuncak Evi Ekim 2021 atölye programı ile ilgili yaptığı açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“2 Ekim Cumartesi

Saat: 11.00 - 12.00

Katılım için belirlenen yaş grubu: (6-10)

Konu: Çocuklar için yoga ve dans

Eğitmen: Nilay Suvardar

Yaşımıza uygun olarak seçilmiş yoga programıyla müzik eşliğinde, hep birlikte keyifli zaman geçireceğiz, dans edeceğiz.

(Bu atölyeye katılacak çocukların tayt, tişört gibi aktiviteye uygun kıyafetler giymesi ve yanlarında yoga matı getirmesi gerekiyor.)

9 Ekim Cumartesi

Saat: 11.00 - 13.00

Katılım için belirlenen yaş grubu: 7-10

Konu: “Minik arkeologlar” kazı yapıyor

Eğitmenler: Dr. Güzin Bilir

Arkeolog Onur Bilgiç, Arkeolog Yakup Altuntaş, Arkeolog Sinan Eren, Arkeolog Zeynep Gülaçar

Mahallemizdeki antik yaşamı tanıyacağız. “Minik arkeologlar” olarak kazı çalışmalarının parçası olacağız. Anadolu medeniyetleri ile tanışacak, çömlekler, sikkeler, takılar, pişmiş toprak kaplar gibi arkeolojik bulgulara dokunacak, onlar üzerinde geçmişin izlerini arayacağız. Binlerce yıl önce burada yaşayan insanlarla, günümüz insanının yaşamı ve bakış açısı arasında bağ kuracağız. Bu atölyede sanatsal bir macera ve oyunlar da var.

Uygulama alanı: Uygulamaların bir kısmı Kdz. Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi’nde, bir kısmı Akheron kazı alanında ve Ereğli Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Katılımcıların kazı alanına ve müzeye transferi ve dönüşleri Oyuncak Evi tarafından organize edilecek. Araziye uygun kıyafet giyilmesi gerekmektedir. Veliler çocukları Oyuncak Evi’ne bırakarak, oradan teslim alacak.

23 Ekim Cumartesi

Saat: 11.00 - 12.30

Katılım için belirlenen yaş grubu: 9 -10

Konu: Yazarlıkla tanışıyoruz

Eğitmen: Yazar Eğitimci Gül Güleryüz

Yazarlıkla tanışırken, karakterlerin, sözcüklerin ve hikayelerin dünyasında dolaşacağız. Bu renkli dünyada sözcüklerle maceraya çıkıp öyküler anlatacak, yazıya dökeceğiz. Eğlenceli yöntemlerle küçük örnekler oluşturacağız.

30 Ekim Cumartesi

Saat: 11.00-12.30

Katılım için belirlenen yaş grubu: (4-6)

Konu: Su farkındalığı/Su bekçileri

Eğitmenler: Fulya Özdemir ve Berrin Demir Arslan

Suyun değeri üzerine hikayeler dinleyecek, batık bir geminin hazinelerini inceleyeceğiz. Su bekçisi zarı ile eğlenceli vakit geçireceğiz ve sonunda “Su bekçisi” olacağız.

(Lütfen bu sulu atölye için yedek giysi getirmeyi unutmayın)

Atölye çalışmalarından yararlanılabilmesi için velilerin 0372 310 01 44 No’lu telefonla arayıp form doldurması ve imzalaması gerekiyor.

Veliler atölye sırasında çocukları teslim edecekler. Atölye bitiminde çocuğu teslim alacak kişinin kimlik bilgileri önceden Oyuncak Evi yönetimine iletilecek ve kimlik gösterildikten sonra çocuklar teslim edilebilecek.

Atölyeler pandemi koşulları nedeniyle en fazla 10 kişiyle sınırlı olacak. Talebin yoğun olması durumunda yeni tarihler belirlenecek.”