Milli Eğitim ve Kızılay işbirliğinde kan bağışı kampanyası
ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE ZONGULDAK KIZILAY KAN MERKEZİ İŞBİRLİĞİ İLE VALİLİK ÖNÜNDE KAN BAĞIŞ KAMPANYASI DÜZENLENDİ.
Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zonguldak Kızılay Kan Merkezi işbirliği ile Valilik önünde kan bağış kampanyası düzenlendi.
Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zonguldak Kızılay Kan Merkezi işbirliği ile Valilik önünde düzenlenen Kan Bağışı kampanyasına İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlardaki eğitim yöneticileri, öğretmenlerin katılımı ile devam ediyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim çalışanlarının katıldığı Kan Bağışı Kampanyası ile ilgili olarak konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun; “Kan Stoklarının azalmasından dolayı Zonguldak Kızılay Kan Merkezinin müracaatı üzerine işbirliği anlayışıyla böyle bir Kan Bağışı Kampanyası düzenlediklerini, inşallah bu Kan Bağışının ihtiyacı olan hastalara şifa olacağını, Kızılay ile bundan sonraki süreçte de işbirliği çalışmalarının devam edeceğini ve bu anlayışla güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Hafta boyunca diğer ilçelerde de kan bağış kampanyası devam edecek. Kan bağışı kampanyasına kan vererek destekte bulunan herkese teşekkür ederiz.” dedi.
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