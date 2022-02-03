Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar Zonguldak’ta

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar Zonguldak’a geldi.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret etti. Vali Mustafa Tutulmaz Bakan Yardımcısı Aşkar’ı kapıda karşılayarak hoş geldiniz derken, minik bir öğrencide bakan yeltepe teke çiçek takdim etti. Ziyarette Bakan Yardımcısı Petek Aşkar Valilik anı defterini imzaladı. Daha sonra Bakan Yardımcısı Petek Aşkar ve Vali Mustafa tutulmaz birlikte makama geçti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da hazır bulundu.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar’ın ziyaret sonrasında Milli Eğitim müdürlüğünde toplantı yaptığı öğrenildi.