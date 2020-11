Milletvekili Uçar, Başkan Posbıyık’ı eleştirdi

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ile birlikte Ereğli ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu. Milletvekili Uçar, Ereğli Gazeteciler Derneği’ni ziyaretinde Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı sert sözlerle eleştirdi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri ilk ziyaretlerini Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’na gerçekleştirdi. Ziyarette gündeme dair konular ve özellikle son zamanlarda ülke genelinde artan korona virüs vaka sayıları ile gelinen son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

AK Parti heyeti günün ikinci ziyaretini Karadeniz Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na gerçekleştirdi. Oda Başkanı Cevdet Civelek, AK Parti heyetini ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını dile getirerek, kendilerine teşekkür etti. Ziyarette, Oda üyesi şoför esnafının sorunları gündeme gelirken; Milletvekili Uçar ile İlçe Başkanı Bozkurt, pandemi sürecinde şoför esnafının da ciddi anlamda etkilendiğini ifade ederek her zaman esnafın yanında olduklarını belirttiler.

AK Parti heyeti, diğer bir ziyaretini Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği’ne gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Necati Günay, Başkan Bozkurt ve beraberindekilere teşekkür ederek, “Siyasi partilerin birbirlerini ziyaretleri Saffet Başkanımız ve yönetiminin göreve gelmesiyle başladı. Bizler bu yolda Saffet Bozkurt Başkanımıza desteğimizi zaten veriyoruz. Vatandaşın özlem duyduğu sosyal barışı sayın başkanımız ve yöneticileri Ereğli’ye getirdi. Yani siyasi partilerin yöneticilerine de demokrasi getirdiler. Onun için sizlere ve ekibinize yürekten teşekkür ediyorum” dedi. Ziyarette konuşan AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ise Günay ve yönetim kuruluna, kendilerini kabul ettikleri için teşekkür ederek şunları söyledi; “İnşallah bundan sonraki süreçte Ereğli’de hizmet verme noktasında el ele, kol kola olacağız. Sizlerin yaptığınız eleştiriler her zaman önümüzü aydınlatacaktır. Verdiğiniz destekten ötürü size ve yönetiminize teşekkür ediyorum.”

Uçar: “Tenkit etmesini bilmeyen, takdir etmesini de bilmez”

Milletvekili Hamdi Uçar da ziyarette yaptığı konuşmasında, ofis yolu üzerine dernek binaları konuşlandıran önceki dönem Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’a teşekkür etti.

Uçar burada yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi; “O dönem Hüseyin bey çok güzel bir projeyi hayata geçirdi, derneğinize çok şık, çok güzel mekan kazandırdı. Teşekkür ediyoruz. Yerel yönetimlerin, merkezi hükümetlerin böyle yerleri kazandırması, destek vermesi lazım. Yoksa derme-çatma yerlerde, fiziki mekanların mümkün olmadığı yerlerde hizmet üretmek de hizmet vermek de sıkıntı oluyor. Tabi sizin de gayretiniz, çabanız oldu, siz de takip ettiniz. Böyle bir mekanı kazandırdınız. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum.Sayın başkanımızın söylediği gibi Ereğli’de bir dizi ziyaretlerde bulunalım dedik. Kaymakam bey ile görüştük, diğer kurumlarımızı da ziyaret ediyoruz. Onların tavsiye ve istekleri doğrultusunda biz de gereken yerlerle iletişim kurarak son noktayı koyma konusunda gayret ediyoruz. Aslında daha sık bir araya gelmeyi hedefliyoruz ama malum pandemi dönemi, böyle kalabalık ortamlarda bulunulmasını doğru bulmuyoruz. Yaklaşık on aydır buna benzer sıkıntılarla iç içeyiz. Biz isteriz ki her hafta Ereğli’de beraber olalım, sizlerin öneri ve tavsiyelerinizi dinleyelim ama ne yazık ki Kovid’den dolayı böyle kısıtlı zamanlarda, kısıtlı imkanlarla programları hemen yapalım, bitirelim istiyoruz. Çünkü bizler de örnek teşkil ediyoruz bu toplantılarla. Ama bunları da yapmak zorundayız, hayat da devam ediyor bir yandan. Ereğli’nin ekonomik olarak ne kadar önemli olduğunu burada anlatmaya gerek yok. Ereğli’nin ekonomisiyle ilgili veya kamu hizmetleriyle ilgili ya da diğer alanlarla ilgili yapılacak yatırımlarla ilgili her ne kadar basının karşısına çıkıp ‘şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz’ diye anlatmasak da Ereğli’nin sorunlarını temelinde biliyoruz. Çözümlerini de biliyoruz. Takip ediyoruz. Temennimiz, gayretimiz şudur ki başımızdaki bu salgın musibetinden kurtulup hem bütçemizin, sadece sağlığa değil diğer alanlara da aktarılabilmesi, hizmetlerin hızlı bir şekilde yapılabilmesi hem de artık Türk toplumunun örf ve adetlerine göre tokalaşmak, hasbihal etmek niyeti içindeyiz. Bizler, sizleri bir dost, arkadaş gördüğümüz için çok samimi duygularla buraya geldik. Sizlerden gelecek olan her türlü eleştiri ve tenkite de her zaman açığız. Ama takdirlerinizi de bekliyoruz. Tenkit etmeyi bilmeyen insan, takdir etmesini de bilemez. Basın çok önemli bizim için. Basın için hem Zonguldak’ta hem burada şunu söylüyoruz; basın camiası bizim çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi vatandaşa aktarma konusunda en önemli köprülerden bir tanesi. Biz basının bütün eleştirilerine açığız. Onlarla sohbet edip, onların eleştirilerini dinlemeye hazırız. Bizi burada kabul edip ağırladığınız için teşekkür ediyorum.”

Uçar “Bu dil HDP dili”

Ziyarette, basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Uçar; Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın “Milletvekillerinin Ereğli’yi sevmediği” ve ERDEMİR ile ilgili “Gerekirse demokratik hakkımız olan eylemlere başlayabiliriz” ifadeleriyle ilgili düşüncelerini şöyle açıkladı: "Halil Posbıyık’ın Zonguldak’taki canlı yayınında tarafıma sarf ettiği sözleri dinledim. Siyasi üslubunu hiç beğenmediğimi söylemeliyim. Bu sağlıklı bir adamın sarf edeceği sözler değil. Ereğli’yi sevmediğimi söylemesi doğru değil. Gündemi boşu boşuna meşgul ediyor. ERDEMİR ile ilgili ‘Gerekirse demokratik hakkımız olan eylemlere başlayabiliriz’ dili ne dilidir biliyor musunuz? Bu dil HDP dili, parlamentoda bunu HDP yapıyor. Sürekli bölgeyi ayrıştıran, kutuplaştıran, bölüp-parçalayan bir dil kullanıyor. Sayın Posbıyık, burada böyle bir dil kullanıyor. Bu dilden aslında acilen uzaklaşması lazım.

Malum biliyorsunuz Ereğli’nin İl yapılması veya Düzce’ye bağlanması gibi böyle içi boş cümleler kullanıyor. Bunlar ne sağlıyor Ereğli’ye, ne katkı sağlıyor? 2 yıldır belediye başkanı. Sürekli ağlamak üzerine, eleştirmek üzerine, tenkit etmek üzerine, çaresizlik üzerine bir politika izliyor. Ya siz belediye başkanı olduğunuz zaman çıktığınızda meydanlara, ‘Bana Erdemir yardım ederse, bana merkezi hükümet yarım ederse, katkı sağlarsa, projeleri yapacağım’ mı dediniz? Kaldı ki Ereğli bölgemiz de maddi anlamda en güçlü ilçelerimizden bir tanesi. Hiçbir zaman mazeret üretebilecek ilçe değil. Zonguldak merkez ile ilgili konuşuyor. Ereğli’nin İller Bankasından aldığı pay, Zonguldak merkezin aldığından daha fazla. Ya burası ağlama yeri değil ki. Vatandaş sizi, ağlayın diye göndermedi oraya. Mazeret bulun diye göndermedi. Belediye Başkanı buraya bir şey kazandırmıyor, bir katkı sağlamıyor. Psikolojisi bozulmuş belli ki. Bir şey üretemeyeceğini de anlamış kendisi. Projeden ziyade sürekli bir yerlere saldırarak, birilerini eleştirerek, birilerini tenkit ederek gündemde kalmaya çalışıyor.”

Uçar, ayrıca, Kdz. Ereğli Hükümet Konağı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının 2021 yılı yatırım planına alındığını ve ERDEMİR ile sorunların çözüldüğünü belirterek, önümüzdeki günlerde çok daha olumlu gelişmelerin yaşanacağını kaydetti.

Günaydın, çalışmaları anlattı

Günün bir diğer ziyareti ise İlçe Tarım Müdürlüğü’neydi. Ziyarette karşılıklı memnuniyetler dile getirilirken, İlçe Tarım Müdürü Osman Günaydın tarım alanında gerçekleştirmek istedikleri projeler olduğundan bahsederek şunları söyledi: “Geçen haftaki ziyarette Saffet Başkanımıza da anlattım. Bütün köylerimize 12 ziraat mühendisimiz ile hizmet veriyoruz. Her gün sürekli köylerdeyiz. Aralık ayının sonuna kadar bu sistemimiz devam edecek. Ayrıca şunu belirtmek isterim; Projelerimizi sunabileceğimiz Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) gibi kurumların olmaması Zonguldak’ta çok büyük bir engel. Şayet, TKDK gibi bir kurum olsaydı kırsal alan desteğinde yüzde 85’e varan bir artış sağlanabilir, projeler devreye sokulabilirdi ama şuanda öyle bir kurum yok Zonguldak’ta. TKDK Zonguldak’ta kurulursa, vatandaş bizden ne dilerse dilesin. Özellikle bu hususta sizden destek talep ediyoruz.”

Toplantı sonunda İlçe Tarım Müdür’ü Günaydın, ziyaretten ötürü AK Parti heyetine teşekkür etti.

Günün son ziyareti ise Türk Metal Sendikası Ereğli Şubesi’ne gerçekleştirildi. Ziyarette, sendikal faaliyetler ve pandemi sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunularak birlikte çalışma temennileri dile getirildi.