MHP’li Başkan Demirtürk, Fincancı’ya verilen ödüle tepki gösterdi

MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı Şebnem Korur Fincancı’ya verdiği ödülü geri alıp özür dilemediği takdirde ortaya attığı iftiraları yüzüne vurmaya devam edeceğini söyledi.

MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı’nın hedef haline getirilmek istendiğini belirterek, buna izin vermeyeceklerini söyledi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın algı oluşturmaya çalıştığını belirten Demirtürk yaptığı basın açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Son günlerde Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın "Cumhuriyet’e karşı olanlar varmış", kendisinin de "Cumhuriyet’e sahip çıkıyormuş" algısını kamuoyunda oluşturmaya çalıştığını ibretle izlemekteyiz. Zonguldak Valiliğinin ve Kdz. Ereğli Kaymakamlığının Bartın’da 41 Madencimizin Şehit olması nedeniyle konser ve eğlence içeren kutlamaların yapılmamasını içeren kararının, farklı şekillerde kamuoyuna yansıtılmaya çalışılmasını asla kabul etmiyoruz. Zonguldak Valimiz Mustafa Tutulmaz hakkında ulusal bir kanalda sunuculuk yapan Selçuk Tepeli tarafından "Zonguldak Valisi kim ya, bunu bana birisi söylesin." şeklindeki hadsiz sözlerini kınıyoruz. Selçuk Tepeli, asıl sen kimsin? Belli ki hadsizin birisin. Sana kimler hangi servisleri yapıyor ki; Devletin Valisine böyle hadsiz yorumlar yapmaya yelteniyorsun? Bu gün görüldüğü üzere hem Zonguldak Valimiz Mustafa Tutulmaz hem de Kdz. Ereğli Kaymakamımız Mehmet Yapıcı, Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla, tüm öğretmen ve öğrencilerimizle, özellikle de halkımızla Cumhuriyet Bayramımızın en coşkulu ve samimi şekilde kutlanmasını sağlamıştır. Ne Cumhuriyet ne de Cumhuriyet Bayramı birilerinin tekelinde değildir. Kdz. Ereğli bugün ilçe merkezinden, beldelere ve köylere kadar 180 bin kişiyle Cumhuriyet Bayramı’nı en güzel ve en coşkulu şekilde kutlamıştır."

Kdz. Ereğli Belediye Başkanının bu algıyı neden yaptığını da çok iyi bildiklerini de kaydeden Demirtürk, "Halil Posbıyık’ın tek amacı; Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı terör örgütü PKK’nın yanında yer alan, "Bu suça ortak olmayacağız" başlığı ile yayımlanan "Barış için Akademisyenler" bildirisine imza atanlar arasında bulunan, 2012’de kurulan sözde "barış için Öcalan’a özgürlük platformu"nun da içinde yer alan, daha sonra ise PKK’nın sözde yayın organı olan Özgür Gündem Gazetesi’ne destek için "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni" görevini üstlenen, 15 Temmuz ihanet ve darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünü aklamaya çalışan, "FETÖ’nün darbe girişimindeki rolüne ilişkin belge ve delil olmadığını" savunan ve son olarak geçtiğimiz günlerde kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesini akamete uğratmak için PKK terör örgütü sözcüleri tarafından ortaya atılan "Kimyasal silah kullandığı" iftirasını kendisi de söyleyen terör sevicisi Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya tek başına aldığı karar ile vermiş olduğu ödüle yönelik tepkileri unutturmaya çalışmaktır. Bir terör destekçisine tek başına aldığı kararla "Sevgi Barış Dostluk" ödülünü veren Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın kendi suçunu "Kaymakamın haberi vardı, alanda 25 tane polis vardı, tutuklasalardı." diyerek örtmeye ve kendisini masummuş gibi göstermeye çalışması beyhude bir çabadır. Türk askeri karda, kışta, her türlü zorlu şart altında Vatan nöbeti tutacak sen de "Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor" iftirasını atan bir terör sevicisine "Sevgi Barış Dostluk" ödülü vereceksin. Sonra da çıkıp Kdz. Ereğli Kaymakamı ve Kdz. Ereğli polisini suçlayacaksın. Terör sevicisine çıkıp "Sevgi Barış Dostluk" ödülü vereceksin sonra da "Cumhuriyet’e sahip çıkıyorum" algısı oluşturmaya çalışacaksın. Kaldı ki "Sevgi Barış Dostluk" ödülü verdiğiniz terör sevicisi ile ailece sabah kahvaltısı yapan da sizsiniz. Şimdi de yaptığınız yanlışı kabul edip, hem Kdz. Ereğli halkından, hem de yüce Türk Milleti’nden özür dileyip ödülü geri almak yerine Devletin Kaymakamını, kahraman polislerimizi suçlamaya kalkacaksın. Bu algı ve yalanları ne yüce Türk Milleti’ne ne de Kdz. Ereğli halkına kabul ettiremezsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak buna asla izin vermeyeceğiz. Kdz. Ereğli Kaymakamı, kahraman polislerimiz, Kdz. Ereğli halkı ve yüce Türk Milleti’nden özür dileyip, terör sevicisine verdiğiniz "Sevgi Barış Dostluk" ödülünü geri alana kadar tüm algılarınızı ve yalanlarınızı bir bir yüzünüze vurmaya devam edeceğiz. Bu memleket sizin zannettiğiniz gibi sahipsiz değildir. Kdz. Ereğli halkı ve yüce Türk milleti her şeyin farkındadır” diye konuştu.