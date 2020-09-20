banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
LPG’li araçlara müjde
LPG’li araçlara müjde
Kademeli eğitimde öncelik sağlık
Kademeli eğitimde öncelik sağlık
Sonbaharda vücut direncini artıran öneriler
Sonbaharda vücut direncini artıran öneriler
Piyasadaki tüm maskeler güvenlik testinden geçirilsin
Piyasadaki tüm maskeler güvenlik testinden geçirilsin

MHP Kozlu ve Kilimli ilçe kongreleri yapıldı

ZONGULDAK’IN MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KİLİMLİ VE KOZLU İLÇE BAŞKANLIKLARINA İLİŞKİN SEÇİMLER TAMAMLANDI

ZONGULDAK 20.09.2020, 18:54
2
MHP Kozlu ve Kilimli ilçe kongreleri yapıldı

Zonguldak’ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kilimli ve Kozlu İlçe Başkanlıklarına ilişkin seçimler tamamlandı.

Kilimli Paflagon Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen kongreye, delegelerin dışında pandemi tedbirleri kapsamında davet yapılmadığı öğrenildi.

Bu arada kongreye gelenler, İlçe Emmiyet Müdürlüğü ekiplerinin görev yaptıkları güvenlik kontrolünden geçtiler. Ayrıca cerrahi maskeler kullanarak katılanların görevliler tarafından vücut ısıları ateş ölçerlerle takip edildi, dezenfektanlar bulundurulmasının yanı sıra sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemeler yapıldı.

Her iki kongrede de saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kongrenin divan başkanlığını yapan MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajını okudu, faaliyet yönetim ve denetim kurulu raporları oylandı.

MHP Kilimli İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yaptığı sırada tek listeyle gidilen seçimde başkan olan Vedat Savaş’ın, yönetim kurulu, şu kişilerden oluştu:

Ahmet Pekmezci, Özkan Hazertürk, Tevfik İncebacak, Atakan Örer, Cengiz Çakır, Emine Kayık, Cemal Kalay, Rıza Erdoğan, Volkan Bayram, Şenol Terzi, Gökhan Göktepe, Tuncer Göktaş, Erdinç Kararmış ve Uğur Akcaalan.

Midillipark’ta gerçekleştirilen Kozlu İlçe Başkanlığı için de tek listeyle gidilen seçimde, başkanlık görevini yaptığı sırada yeniden aday olarak başkanlığa seçilen Muhammet Özdemir’in, yeni yönetim kurulu, şu kişilerden oluştu:

Ramazan Tercanlı, Hasan Selim, Sefa Gök, Serkan Balcı, Ergin Yalçın, Osman Öz, Ergin Çiftçi, Serhat Uzun, Nevzat Türkmen, Hasan Abasız, Mehmet Çiftçi, Şerafettin Kayar, İbrahim Daşkıran ve Ahmet Yener.

Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Eylül 2020
İmsak 05:17
Güneş 06:43
Öğle 13:03
İkindi 16:29
Akşam 19:12
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 2 6
2. Göztepe 2 4
3. Beşiktaş 2 4
4. Antalyaspor 2 4
5. Karagümrük 1 3
6. Kasımpaşa 2 3
7. Galatasaray 1 3
8. Hatayspor 1 3
9. Sivasspor 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Fenerbahçe 1 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Trabzonspor 2 1
15. Gençlerbirliği 2 1
16. Malatyaspor 2 1
17. Denizlispor 2 1
18. Çaykur Rizespor 2 0
19. Ankaragücü 1 0
20. Gaziantep FK 1 0
21. Başakşehir 1 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Adanaspor 2 4
4. Adana Demirspor 1 3
5. Balıkesirspor 2 3
6. Ümraniye 1 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Akhisar Bld.Spor 2 1
13. Altay 2 1
14. Samsunspor 1 1
15. Eskişehirspor 2 1
16. Boluspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Everton 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Crystal Palace 2 6
4. Leicester City 1 3
5. Tottenham 2 3
6. Chelsea 1 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Liverpool 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Newcastle 2 3
12. Aston Villa 0 0
13. Burnley 0 0
14. Man City 0 0
15. M. United 1 0
16. Sheffield United 1 0
17. West Ham 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Villarreal 2 4
2. Celta de Vigo 2 4
3. Granada 1 3
4. Valencia 2 3
5. Osasuna 2 3
6. Getafe 1 3
7. Real Betis 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 1 1
10. Real Valladolid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Atletico Madrid 0 0
14. Barcelona 0 0
15. Elche 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Deportivo Alaves 1 0
19. Levante 1 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378