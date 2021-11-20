MHP heyetine mehterli karşılama

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilleri ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleriyle birlikte Çaycuma MHP İlçe Başkanlığı’nın yeni hizmet binasının açılışı mehter takımı ile gerçekleşti.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin başlatmış olduğu “Adım adım 2023, İl İl Anadolu” programında Çaycuma’ya hizmet binasının kurdele kesimine, MHP Milletvekilleri Hayati Arkaz ve Ümit Yılmaz, MYK Asil Üyeleri Murat Kotra ve Afşin Birben ile yedek üyeler Yüksel Aydın ve Çağrı Acı ile MDK Yedek Üyesi Ahmet Korhan Mastı’nın yanı sıra MHP Zonguldak İl Başkanı İlkay Varol Demirköse, Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik ve Karabük İl Başkanı Adem Kar, Çaycuma İlçe Başkanı Mustafa Kaplan ve yönetimi, belde başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar ve kalabalık vatandaş topluluğunun katılımıyla okunan duaların ardından açılış gerçekleşti.

MHP Milletvekili Hayati Arkaz, parti binasında yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Güçlü, büyük Türkiye’yiz. Devlete kafa tutanın kafası ezilir, şehit ve gaziler milletinin çocuklarıyız. Ciddi söylüyorum, terör Türkiye’de bitmiştir, şehitlerimize rahmet diliyorum. Dolarla oynatılması da süper güçlerin operasyonudur. Seçimler 2023’de yapılacak, sandıkta zillet ittifakına izin vermeyelim, Türk milleti bunlara oy vermeyecektir. MHP; Türk milletinin evidir, ocağıdır, güçlü olduğu sürece, Türkiye’de güçlü olur."

MHP Çaycuma İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, MHP MYK Üyesi Murat Kotra’ ya plaket takdim etti. Ardından Perşembe Belde Başkanlığı’na ataması yapılan Akif Alibabaoğlu’na mazbatası verildi. MHP heyeti, çarşıdaki esnafları ziyaret ederek konuştular, isteklerini dinleyerek çarşıdan ayrılarak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ettiler.