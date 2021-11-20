banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Müslüme soruşturmasında ‘husumetli’ detayı
Müslüme soruşturmasında ‘husumetli’ detayı
Z kuşağının en güvendiği ünlülerden biri de Nihat Hatipoğlu
Z kuşağının en güvendiği ünlülerden biri de Nihat Hatipoğlu
"İlacı kullanmış olanların endişelenmesine gerek yok"
Bebek özlemi çeken çiftlere 'kemik iliği' umut olacak!
Bebek özlemi çeken çiftlere 'kemik iliği' umut olacak!

MHP heyeti GMİS’te

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla “Adım adım 2023, il il Anadolu” temalı MHP il ziyaretleri kapsamında Zonguldak’a gelen milletvekilleri GMİS’i ziyaret etti.

ZONGULDAK 20.11.2021, 15:24
MHP heyeti GMİS’te

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla “Adım adım 2023, il il Anadolu” temalı MHP il ziyaretleri kapsamında Zonguldak’a gelen milletvekilleri GMİS’i ziyaret etti.

Zonguldak’a gelen Milletvekili Hayati Arkaz, Milletvekili Ümit Yılmaz, MYK üyesi Murat Kotra, MYK üyesi Afşin Birben, MYK üyesi Yüksel Aydın, MYK üyesi Çağrı Aci, MDK üyesi Ahmet Korhan Mastı, genel maden işçileri sendikasına ziyaret etti.

Genel Maden İşçileri Sendika(GMİS)Başkanı Hakan Yeşil, işçi sıkıntısının önemini vurgulayarak, “Türkiye Taşkömüründe en büyük eksiklik işçi sıkıntısı. Dünya da enerji sıkıntısının arttığı bu dönemde taşkömürünün önemi arttı. Yeterli miktarda üretimi karşılayacak durumda değiliz. Bunları tekrar konuşuruz. Cumhuriyetin ilk vilayetindeyiz. İki katlı bir şehir ”şeklinde konuştu.

‘Emekçilerin memleketinde olmaktan gurur duyuyorum’

İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, emekçilerin memleketinde olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, “Arkadaşlarımız MYK, MDK, İl ve İlçe teşkilatlarımız buradayız. Zonguldak’ta olmaktan gurur duyuyoruz. Emekçilerin memleketi. Bizim için büyük gurur verici bir sendika. Zonguldak’a yabancı değilim. Zamanında bende geldim. Bu memleketi sevdiğim için yatırım yaptım. 800-1000 metreye iniliyor. O kadar aşağıya inip insanların akciğerlerin feda edip ekmek parası kazanıp şehit vermesi bizim için önemli. Bunlar bizim için önemli değerlerdir. İstanbul’dan kalk gel Ereğli’de iş yap. Zonguldak’ın doğası çok güzel. İnsanlar çok samimi. Bu bir Türk insanında ki hoşgörü. Dünyanın her tarafını gördüm. Bizim özelliklerimiz farklı. Dünyanın cömert en samimi sabırlı dostane insanları Türkiye’de yaşıyor” şeklinde konuştu.

Ardından Genel Maden İşçileri Sendika Başkanı Halan Yeşil, İstanbul Milletvekili Hayati Araz’a TTK’la ile ilgili dosyayı takdim etti. Programın sonunda ise Başkan Yeşil protokol üyelerine günün anısına madenci heykeli takdim etti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Erzurumspor 12 25
5. Bandırmaspor 12 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 12 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Athletic Bilbao 13 19
8. Osasuna 13 19
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 14 7
20. Getafe 13 6