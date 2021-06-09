MHP Eski İlçe Başkanı Özkanca son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı görevini uzun yıllar yapan ve yakalandığı hastalık nedeniyle dün hayatını kaybeden Mehmet Özkanca düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle uzun yıllardır mücadele eden MHP Kdz. Ereğli eski ilçe başkanlarından Mehmet Özkanca dün Ankara’da vefat etti. Ülkücü harekete uzun yıllar hizmet eden Mehmet Özkanca için bu gün Şehit Vefa Karakurdu Beyçayırı Stadı’nda cenaze töreni düzenlendi. Özkanca alınan helallik, kılınan cenaze namazı ve yapılan duaların ardından Şehir Mezarlığı’na defnedildi. Özkanca’nın cenaze törenine Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, MHP Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Rahman Demirtürk, Kdz. Ereğli Belediyesi Önceki Dönem Başkanlarından Murat Sesli, Türk Eğitim Sen Zonguldak İl Temsilcisi Şahin Ören, çok sayıda MHP’li eski ve yeni yöneticiler, ülkücüler, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Mehmet Özkanca’nın Ereğli’ye hizmetleri geçmiş çok değerli bir insan olduğunu belirterek vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Posbıyık konuşmasında “Canımız, ciğerimizdi. Benim dava arkadaşımdı. Bizim ortak davamız Ereğli’ydi. Her zaman birbirimize destek verdik. Ereğli onu unutmayacak. Çünkü Ereğli’nin ekonomik, sosyal, kültürel hayatında çok büyük faydaları olmuştur. Allah onu nur içerisinde yatırsın” dedi.

MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Mekanı cennet olsun, rahmeti bol olsun. Değerli büyüğümüz dava arkadaşımız ağabeyimiz, teşkilatımıza uzun yıllar emek sarf etmiştir. Hakkı ile görev yapmıştır. Cenabı Allah herkese onun gibi şahadet nasip etsin. Kendisi bizim camiamıza inkar edilemez hizmetler vermiştir. Allah ondan razı olsun”.

Mehmet Özkanca’yı kelimeler ile anlatmanın zor olduğunu söyleyen Kdz. Ereğli Belediyesi Önceki Dönem Başkanlarından Murat Sesli, Özkanca’nın ülkücü camiaya hizmetlerinin çok olduğunu ve ilçe başkanlığını da başarılı bir şekilde yaptığını, Özkanca’nın ölümünün kendisini çok sarstığını söyledi.

Özkanca’nın adına siyasi olarak üstlerine düşeni yapacaklarına dikkat çeken MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, yaptığı işlerin güzel ve doğru olduğunu düşünen ilçe başkanlarından birisi olduğunu belirterek, ülkücü camiaya başsağlığı diledi

16 yıl aynı zorluklarla mücadele ettiklerini söyleyen Türk Eğitim Sen Zonguldak İl Temsilcisi Şahin Ören, “Bize ağabeylik yaptı. Ondan çok şey öğrendik mekanı cennet olsun. Güzel izler bıraktı. İnsan belik kısa dönem yaşıyor ama ne kadar hoş bir seda bırakmış. Cenazesi de şanına yakışır oldu” ifadelerine yer verdi.