MHP Belde Başkanlığı mehter takımı coşkusuyla açıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Perşembe Belde Başkanlığı’nın yeni hizmet binasının açılışı, mehter takımı ile coşkuyla gerçekleştirildi.

Açılış öncesi MHP MYK Üyesi Kotra ve beraberindekiler, çarşıdaki esnafları ziyaret ederek hasbihalde bulunarak isteklerini dinlediler.

Perşembe beldesindeki hizmet binasının açılışına; MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra ve MHP Zonguldak İl Başkanı İlkay Varol Demirköse, ilçe başkanları ve belde başkanlarının yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. MHP Perşembe Belde Başkanı Akif Alibabaoğlu, "Perşembe beldesi MHP için bugün doğum günü olarak görüyorum. Güçlü bir kadro ve yeni bir ekip kurduk. Umarım burada muvaffak olacağız. Durağan gidiş hata dur deme zamanı geldi ve tekrar ayağa kalkma zamanımızın geldiğine inanıyorum. Perşembemizi daha yaşanılır bir belde yapmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

MHP Çaycuma İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, “Çaycuma’da bir meşale yaktık çok güzel bir birliktelik sağladık. Bize Türkiye Çaycuma. Çaycuma’da kalın bir olduk Allah’a şükürler olsun. Tekrar bu zihniyete sahip yapılanmaya girdik" ifadelerine yer verdi.

MHP Zonguldak İl Başkanı İlkay Varol Demirköse, "Türk’ün Türkten başka dostu yokken, ülkücü ülkücünün kardeşi derken halka hizmeti hakka hizmet gören, vatan sevgisi imandandır diyen, bilgi liderim Devlet Bahçeli’ye, teşkilatlarımıza, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, sadakat şerefimiz diyen herkes hem gönlümüzün hem de teşkilatlarımızın kapıları sonuna kadar açık. Şanlı tarih destanımızı anlatan İstiklal Marşı ‘Korkma’ diyerek başlar. Ey aziz Türk Milleti, sakın korkmayın. Çünkü sahipsiz vatanın batması haktır. Biz varsak, Milliyetçi Hareket Partisi varsa, ülkücü kadrolar varsa bu vatan asla batmayacaktır. Türk’e kefen biçmek, şanlı bayrağı indirmek, vatanı bölmek, kimin haddine! Ne mutlu Türküm diyene. Teşkilat açılışımızın Perşembe, Çaycuma, Zonguldak için hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan diliyorum” diye konuştu.

MHP MYK Üyesi Murat Kotra yaptığı konuşmasında; "Burada bulunurken etrafıma baktım. Ereğli’den Çaycuma 80 kilometre, Kozlu, Kilimli, Devrek ile bütün merkez ilçe başkanlarımız dahil olmak üzere tüm ilçe başkanlarımız buradalar. Biz bu birlikteliği buluşturmak için çok mücadele ettik. 4,5 yıldır kongreler başlamadan önce bize saldıranlar oldu. Ama ben, il başkanımız, il yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımız, sendika başkanlarımız, ocak başkanlarımızla birlikte hareket edeceğiz dedik ve birlikte yol yürüyoruz. Buradaki daha önceki ilçe başkanlarıma sordum ve Çaycuma’da 25-30 yıldır belde teşkilatı açılmamış. Ben teşkilatı iyi bilirim ve MHP’yi iyi tanırım. 1987 yılından beri bu teşkilatın içindeyim. 25 yıldır Zonguldak’ta İl Ocak Başkanlığı yapmış tanıdık arkadaşlarımız var. MHP Zonguldak’ta her ne kadar birileri yer vermese de MHP’de bir kişi istifa ederse hemen ’Şok şok şok MHP’de istifa’, Arkadaş birilerini rahatsız etmeye devam edeceğiz. Rahatsız olmanızdan gurur duyuyoruz. MHP birlikteliği, ülküdaşlığı en uç düzeyde tutuyor. Allah bizim, birliğimiz, dirliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Bir şeyleri aşmışız, omuz omuza vermişiz. O yüzden Zonguldak’ta tarih yazacağız. Bizim oymuş, buymuş gibi bir işimiz yok. Bizim tek bir işimiz var, teşkilat" dedi.

Konuşmaların ardından dualar okunarak belde başkanlığının açılış kurdelesi kesildi. Perşembe Belde Başkanı Akif Alibabaoğlu, MHP MYK Üyesi Murat Kotra’ya plaket takdim etti. Başkanlığa ataması yapılan Alibabaoğlu’na da mazbatası verildi. Akabinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Saltukova Belde Başkanlığı’na Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse’nin imzasıyla Mehmet Karagöl atandı. MYK Üyesi Murat Kotra, Saltukova Belde Başkanı Mehmet Karagöl ve ekibine başarılar diledi.

Açılış sonrası Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’ye geçilerek bazı firmalara ziyarette bulunuldu.