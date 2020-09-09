MHP, AK Parti İlçe Başkanı seçilen Bozkurt’u tebrik etti

Milliyetçi Hareket Partisi Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Göreve yeni başlayan AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Saffet Bozkurt’a ilk ziyaret Cumhur ittifakı MHP’den gerçekleşti. Kdz. Ereğli MHP İlçe Başkanı Rahman Demirtürk ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt’u ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular. Konuşmasında, Ereğli’yi Cumhur İttifakı’yla beraber ileriye taşıyacaklarına inandıklarını belirten Demirtürk şunları söyledi; “İnşallah Cumhur İttifakı’nı beraber ileriye taşırız, herhangi bir sorun yaşanmadan uzlaşma içerisinde taşırız. İki genel başkanımıza layık olacak şekilde. Biz onların emir askeriyiz. O yolda yürümeyi taahhüt ettik genel başkanımın talimatıyla. İnşallah Ereğli’de beraber yürürüz, Cumhur İttifakı’nı layık olduğu yere taşırız”

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ise; MHP İlçe Başkanı Rahman Demirtürk ve yönetim kurulunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkür etti. Ereğli’de birlik ve beraberlik içinde bu mücadeleyi yürüteceklerini söyleyen Bozkurt konuşmasında şunları söyledi; “Her iki teşkilat da delegelerin gönlünü alarak seçilmiştir. Ereğli’mize hayırlı olsun. Cumhur İttifakı, Türkiye gönüllülerinin ittifakıdır. Cumhur ittifakı öncelik Türkiye diyenlerin ittifakıdır, yıkım ittifakı değildir. Bu noktada sayın genel başkanlarımızın izleri doğrultusunda, Ereğli’de biz de birlik beraberlik içinde bu mücadeleyi yürüteceğiz. Ereğli’nin politikalarını belirlemede, sorunlarını çözmede her zaman Rahman Başkan’ın görüşlerini dikkate alacağız. Sorunların çözümünde birlikte hareket edeceğiz. Birbirimizi tanıyoruz, inşallah bu birlikteliği Ereğli’nin menfaatleri noktasında kullanmaya devam edeceğiz. Kendilerine teşekkür ediyorum.”