Mezun olan öğrenciler için yemin ve kep atma töreni düzelendi

Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma ve Devrek İlçelerinde bulunan Meslek Yüksekokulları Mezunları yemin ve kep atma töreni yapıldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Gıda ve Tarım ile Devrek Meslek Yüksekokulu ve Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrenciler için yemin ve kep atma töreni sosyal mesafe gözetilerek yapıldı.

Çaycuma ve Devrek kampüslerimizde gerçekleştirilen yemin ve kep atma törenine, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Bahri Malakcı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, Üniversite Senatörleri, Çaycuma ve Devrek Kampüslerinde görev yapan akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Diplomalarını alacak öğrencilerin kortej yürüyüşü ile yerlerine geçmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören başladı.

Törende Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulunu birincilikle bitiren Gıda Teknolojisi Bölümü mezunu Berfin Özcan ve Çaycuma Meslek Yüksekokulunu birincilikle bitiren Selin Öztürk ve Devrek Meslek Yüksekokulundan birincilikle mezun olan Aşçılık Bölümü öğrencisi Selma Karakurt mezun öğrenciler adına konuştu. Törenin devamında Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Şen ve Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hikmet Yazıcı ve Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Özcan Sezer açılış konuşmalarını yaparak öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Törende konuşma yapan Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, sözlerine tüm dünyada yaşanan Covid-19 sürecinin etkileri devam ederken diğer yandan son dönemde yangın ve sel felaketlerinin de yaşandığını belirterek doğal afetlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı. Rektör Çufalı, “Meslek yüksekokulu öğrencilerimizin eğitim dönemleri pandemi sürecine denk geldiği için çevrim içi eğitim aldılar. Pandemi sebebiyle bir arada bulunamadık. Hepimiz için farkli deneyimlerin olduğu bir dönem oldu. Egitim faaliyetlerimiz dışında, bu süreçte kampüslerimizi gerek derslikler, gerek sosyal faaliyet alanları gerekse cami yapımı ile genişletmeye devam ettik. Pandeminin hayatımızdan çıkması için aşılarımızı bir an önce yaptıralım ve yüz yüze eğitime geçelim. Mezunlarımıza başta sağlıklı, başarılı ve aydınlık bir gelecek diler, hepinizi tebrik ederim” dedi.

Mezuniyet töreninde ailelerini ve mezunlarımıza tebriklerini ileten Milletvekili Çolakoğlu, aşı çağrısında bulunarak sözlerini tamamladı. Mezun olan öğrencilere diplomaları verildikten sonra yemin töreni Çaycuma Kampüsü mezunları Dr. Ögr. Üyesi İmge İhsane Özcan, Devrek Kampüsü mezunları da Doç. Dr. Atakan Toprak eşliğinde yemin ettiler.

Mezuniyetlerini coşkuyla keplerini havaya fırlatarak kutlayan öğrenciler tören sonrasında aileleriyle birlikte fotoğraf çektirdi.